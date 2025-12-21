PPC Registration 2026: प्रधानमंत्री मोदी ने क्रूज पर की छात्रों से परीक्षा पे चर्चा, अब तक 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके दर्ज

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। परीक्षा में चर्चा असम के स्टूडेंट्स के लिए खास तोहफा बन के आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने असम के दौरे के दूसरे दिन ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर सवार हुए। इस क्रूज पर उनके साथ ‘परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के के लिए 25 छात्रों को भी मौका दिया गया। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर पर्यटन क्रूज पोत एमवी चराइदेव पर करीब 40 मिनट छात्रों से चर्चा की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के लिए 1.5 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 निर्धारित है। PPC 2026 में शामिल होने के लिए छात्रों के साथ ही टीचर्स एवं पेरेंट्स में भी भारी क्रेज देखने को मिल रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक 1.5 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन परीक्षा पे चर्चा के लिए प्राप्त हो चुके हैं।

वेबसाइट पर साझा जानकारी के मुताबिक अब तक 1,54,33,285 करोड़ आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने वालों में से स्टूडेंट्स की संख्या 1,43,40,916 करोड़, टीचर्स की संख्या 9,41,515 और पेरेंट्स की संख्या 1,50,854 है।