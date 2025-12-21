PPC Registration 2026: प्रधानमंत्री मोदी ने क्रूज पर की छात्रों से परीक्षा पे चर्चा, अब तक 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके दर्ज
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर 25 स्टूडेंट्स से बातचीत की। PPC 2026 Registration के लिए लास्ट डेट ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। परीक्षा में चर्चा असम के स्टूडेंट्स के लिए खास तोहफा बन के आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने असम के दौरे के दूसरे दिन ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर सवार हुए। इस क्रूज पर उनके साथ ‘परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के के लिए 25 छात्रों को भी मौका दिया गया। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर पर्यटन क्रूज पोत एमवी चराइदेव पर करीब 40 मिनट छात्रों से चर्चा की।
परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के लिए 1.5 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन
परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 निर्धारित है। PPC 2026 में शामिल होने के लिए छात्रों के साथ ही टीचर्स एवं पेरेंट्स में भी भारी क्रेज देखने को मिल रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक 1.5 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन परीक्षा पे चर्चा के लिए प्राप्त हो चुके हैं।
वेबसाइट पर साझा जानकारी के मुताबिक अब तक 1,54,33,285 करोड़ आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने वालों में से स्टूडेंट्स की संख्या 1,43,40,916 करोड़, टीचर्स की संख्या 9,41,515 और पेरेंट्स की संख्या 1,50,854 है।
इन स्टेप्स से आप भी कर सकते हैं पंजीकरण
- परीक्षा पे चर्चा 2026 रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर Participate Now पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी अपनी कैटेगरी के अनुसार- Student (Self Participation), Student (Participation through Teacher login), Teacher, Parent का चुनाव कर उसके नीचे क्लिक टू पार्टिसिपेट पर क्लिक करें।
- अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर/ ईमेल आईडी दर्ज करके पंजीकरण करें।
- इसके बाद अन्य डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
आवेदन के लिए आवश्यक डिटेल
छात्र परीक्षा पे चर्चा के लिए आवेदन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी द्वारा कर सकते हैं। जिन छात्रों, टीचर्स या माता पिता के पास डिजिलॉकर आईडी उपलब्ध है वे इसका उपयोग करके भी पीपीसी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
