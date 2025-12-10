PPC 2026: परीक्षा पे चर्चा के लिए छात्र और शिक्षक के साथ पेरेंट्स भी कर सकते हैं अप्लाई, इस दिन तक रजिस्ट्रेशन का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई सालों से परीक्षा से पहले 'परीक्षा पे चर्चा' आयोजित कराया जा रहा है। इसकी शुरुआत साल 2018 में की गई थी। बता दें, 'परीक्षा पे चर्चा' का यह 9वां सीजन है। ऐसे में जो छात्र इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे 'परीक्षा पे चर्चा' प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सभी छात्रों से इसके लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम में स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है।

PPC 2026 : ऐसे करें 'परीक्षा पे चर्चा' के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर Participate Now पर क्लिक करें।

अब आप अपनी कैटेगरी का चयन करें।

इसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें। कौन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए कक्षा छठी से 12वीं तक के छात्र रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा, इसके लिए स्कूल के शिक्षक और अभिभावक भी अप्लाई कर सकते हैं।