Police Recruitment 2025: इस राज्य में कॉन्स्टेबल और एसआई के 13591 रिक्त पदों पर आवेदन की लास्ट डेट कल, तुरंत कर लें अप्लाई
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (GPRB) की ओर से कॉन्स्टेबल एवं एसआई के 13591 पदों को भरने के लिए भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 23 दिसंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी।
पात्रता एवं मापदंड
गुजरात पुलिस कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th (HSC) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और साथ ही न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एसआई पदों पर आवेदन के लिए स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 साल तय की गई है। आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
कैसे करें अप्लाई
- इस भर्ती में आवेदन के लिए सबसे पहले OJAS पोर्टल ojas.gujarat.gov.in पर जाएं।
- ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाकर गुजरात पुलिस भर्ती को सेलेक्ट करें।
- मांगी गई डिटेल दर्ज करके पहले पंजीकरण कर लें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- अंत में निर्धारित फीस (यदि लागू हो) जमा करें।
- फॉर्म को सबमिट कर दें और एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
भर्ती में आवेदन के साथ सामान्य श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को फीस के रूप में 100 रुपये जमा करना होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से कुल 13,591 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से लोकरक्षक (कांस्टेबल) कैडर के तहत 12,733 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें अनआर्म्ड पुलिस कांस्टेबल के लिए 6,942 पद, आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल के लिए 2,458 पद, SRPF कांस्टेबल के लिए 3,002 पद, जेल सिपाही के लिए 331 पद निर्धारित हैं। सब-इस्पेक्टर (PSI) कैडर में कुल 858 पद रिक्त हैं, जिसमें से अनआर्म्ड और आआर्म्ड पीएसआई के साथ (ग्रुप-2) के पद रिक्त हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
