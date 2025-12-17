Pariksha pe Charcha 2026 Registration Link: ईमेल मोबाइल नंबर या Digilocker से पंजीकरण का मौका, इस डेट तक खुली रहेगी विंडो

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। छात्रों के साथ ही इसमें शामिल होने के लिए टीचर एवं पेरेंट्स भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। PPC 2026 Registration के लिए लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 निर्धारित है। ऐसे में जो छात्र, टीचर्स या माता पिता परीक्षा पे चर्चा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से innovateindia1.mygov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

केवल मोबाइल नंबर, ईमेल या Digilocker से कर सकते हैं अप्लाई परीक्षा पे चर्चा 2026 में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। पंजीकरण केवल मोबाइल नंबर या ईमेल के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा जिनके पास डिजिलॉकर आईडी है वे इसका उपयोग करके भी आवेदन कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन करने की स्टेप्स एवं लिंक परीक्षा पे चर्चा 2026 रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर Participate Now पर क्लिक करना होगा।

अब आपकी अपनी कैटेगरी के अनुसार- Student (Self Participation), Student (Participation through Teacher login), Teacher, Parent का चुनाव कर उसके नीचे क्लिक टू पार्टिसिपेट पर क्लिक करें।

अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर/ ईमेल आईडी दर्ज करके पंजीकरण करें।

इसके बाद अन्य डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। Pariksha Pe Charcha 2026 Registration Form Link अब तक करीब 60 लाख आवेदन हो चुके प्राप्त ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई डिटेल के मुताबिक अब तक करीब 57,86,159 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने वालों में से स्टूडेंट्स की संख्या 53,12,746 लाख, टीचर्स की संख्या 4,14,131 और पेरेंट्स की संख्या 59,282 है।