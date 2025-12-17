Language
    Pariksha pe Charcha 2026 Registration Link: ईमेल मोबाइल नंबर या Digilocker से पंजीकरण का मौका, इस डेट तक खुली रहेगी विंडो

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:54 AM (IST)

    परीक्षा पे चर्चा 2026 में शामिल होने के लिए अब तक करीब 60 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अगर आप भी पीएम से मिलना व बातचीत करना चाहते हैं तो 11 जनवरी त ...और पढ़ें

    Pariksha pe Charcha 2026 Registration Link

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। छात्रों के साथ ही इसमें शामिल होने के लिए टीचर एवं पेरेंट्स भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। PPC 2026 Registration के लिए लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 निर्धारित है। ऐसे में जो छात्र, टीचर्स या माता पिता परीक्षा पे चर्चा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से innovateindia1.mygov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    केवल मोबाइल नंबर, ईमेल या Digilocker से कर सकते हैं अप्लाई

    परीक्षा पे चर्चा 2026 में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। पंजीकरण केवल मोबाइल नंबर या ईमेल के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा जिनके पास डिजिलॉकर आईडी है वे इसका उपयोग करके भी आवेदन कर सकते हैं।

    रजिस्ट्रेशन करने की स्टेप्स एवं लिंक

    • परीक्षा पे चर्चा 2026 रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर Participate Now पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपकी अपनी कैटेगरी के अनुसार- Student (Self Participation), Student (Participation through Teacher login), Teacher, Parent का चुनाव कर उसके नीचे क्लिक टू पार्टिसिपेट पर क्लिक करें।
    • अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर/ ईमेल आईडी दर्ज करके पंजीकरण करें।
    • इसके बाद अन्य डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

    अब तक करीब 60 लाख आवेदन हो चुके प्राप्त

    ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई डिटेल के मुताबिक अब तक करीब 57,86,159 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने वालों में से स्टूडेंट्स की संख्या 53,12,746 लाख, टीचर्स की संख्या 4,14,131 और पेरेंट्स की संख्या 59,282 है।

    पिछले वर्ष की तरह 3 करोड़ आवेदन प्राप्त होने की उम्मीद

    पिछले साल की तरह इस वर्ष भी परीक्षा पे चर्चा के लिए 3 करोड़ से अधिक आवेदन आने की उम्मीद है। पिछले वर्ष कुल 3.53 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई थी।

