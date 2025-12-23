Pariksha Pe Charcha 2026 Quiz: पिछले वर्षों में पीएम मोदी से पूछे गए टॉप-10 सवाल, PPC के लिए अब तक 2.14 करोड़ रजिस्ट्रेशन दर्ज
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 निर्धारित है। ऐसे में जो भी छात्र पीएम से मिलना चाहते हैं या जो स्टूडेंट्स, टीचर या पेरेंट्स पीएम से सवाल पूछना चाहते हैं वे तय तिथि के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
अब तक 2.14 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके प्राप्त
वेबसाइट पर साझा जानकारी के मुताबिक अब तक 2,14,30,802 करोड़ आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने वालों में से स्टूडेंट्स की संख्या 1,99,65,556 करोड़, टीचर्स की संख्या 12,42,979 और पेरेंट्स की संख्या 2,22,267 है।
पिछले वर्षों में पीएम मोदी से छात्र, टीचर्स और पेरेंट्स ने ये पूछे थे सवाल
प्रश्न 1: LIFE मिशन क्या है?
उत्तर: LIFE का अर्थ है पर्यावरण के लिए जीवनशैली। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे दैनिक जीवन में सतत प्रथाओं को अपनाने पर जोर देता है।
प्रश्न 2: परीक्षा में असफल होने के भय पर कैसे काबू पाया जा सकता है?
उत्तर: परीक्षाएं जीवन का अंत नहीं हैं। असफलता सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान दें और याद रखें कि जीवन अनमोल है, न कि केवल परीक्षा परिणाम।
प्रश्न 3: पढ़ाई के दौरान तनाव और अवसाद को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है?
उत्तर: तनाव और अवसाद के मूल कारण का पता लगाएं। अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों के साथ अपनी चिंताओं को साझा करें। समस्याओं के बारे में बात करने से मानसिक शांति मिलती है।
प्रश्न 4: मैं खुद को कैसे प्रेरित कर सकता हूं?
उत्तर: प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत करें। इससे प्रेरणा और एकाग्रता बनाए रखने में मदद मिलती है।
प्रश्न 5: तकनीक का प्रभावी उपयोग कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: तकनीक कोई खतरा नहीं बल्कि हमारे लाभ का साधन है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें और अनुत्पादक गतिविधियों में समय बर्बाद करने से बचें।
प्रश्न 6: मैं अपने समय प्रबंधन कौशल को कैसे सुधार सकता हूं?
उत्तर: अपने दिन की योजना बनाएं और विभिन्न कार्यों के लिए समय निर्धारित करें। समय का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अपनी अनुसूची की समीक्षा करें।
प्रश्न 7: फ्लावर क्लैपिंग क्या है?
उत्तर: फ्लावर क्लैपिंग श्रवण बाधित बच्चों के लिए कंपन के माध्यम से ताली बजाने का अनुभव करने का एक तरीका है।
प्रश्न 8: बच्चे अकादमिक शिक्षा से परे कैसे विकसित हो सकते हैं?
उत्तर: बच्चों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। सर्वांगीण विकास के लिए, उन्हें बाहरी दुनिया का अन्वेषण करना चाहिए और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना चाहिए।
प्रश्न 9: नेतृत्व क्या है?
उत्तर: नेतृत्व का अर्थ है दूसरों में आत्मविश्वास जगाना और उन्हें सशक्त बनाना। यह आपके टीम पर रखे गए भरोसे से और मजबूत होता है।
प्रश्न 10: बच्चे की अनूठी प्रतिभाओं को कैसे पहचाना और पोषित किया जा सकता है?
उत्तर: प्रत्येक बच्चे में अनूठी प्रतिभाएं होती हैं। उनकी खूबियों को पहचानें और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें।
