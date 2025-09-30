Language
    OPRB SI Exam Update: ओडिशा पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा स्थगित, नई डेट्स का एलान जल्द

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:52 PM (IST)

    ओडिशा पुलिस एसआई भर्ती का आयोजन 5 एवं 6 अक्टूबर 2025 को करवाया जाना था जिसे अब ओडिशा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (OPRB) की ओर से स्थगित कर दिया गया है। एग्जाम के लिए नई डेट्स की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 933 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।

    OPRB SI Exam हुआ पोस्टपोंड, नई डेट्स जल्द होंगी घोषित।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ओडिशा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (OPRB) की ओर से सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया गया है। एग्जाम पोस्टपोंड होने की डिटेल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा साझा की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एसआई एग्जाम को अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया है। एग्जाम के लिए नई डेट्स की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

    इन डेट्स में होना था एग्जाम

    ओडिशा पुलिस बोर्ड की ओर से इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 एवं 6 अक्टूबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाना था जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। इस भर्ती परीक्षा में भाग लेने जा रहे युवाओं को भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट odishapolice.gov.in पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

    भर्ती डिटेल

    इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 933 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इसमें से सब इंस्पेक्टर पुलिस (SI) के लिए 609, एसआई (सशस्त्र) के लिए 253 पद, स्टेशन ऑफिसर (अग्नि सेवा) के लिए 47 पद और सहायक जेलर के लिए 24 पद आरक्षित हैं।

    कैसे होगा चयन

    इस भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा (OMR बेस्ड) से होकर गुजरना होगा। रिटेन टेस्ट में उम्मीदवारों से सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान भी रखा गया है। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.25 प्रतिशत अंक की कटौती की जाएगी।

    जो उम्मीदवार रिटेन टेस्ट में सफलता प्राप्त करेंगे उनको भर्ती के अगले चरण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) एवं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए आमंत्रित किया जायेगा। फिजिकल के बाद अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। इस लिस्ट में जगह प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ध्यान रखें कि नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट में भाग लेना होगा जिसमें फिजिकली रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य होगा।

