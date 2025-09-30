OPRB SI Exam Update: ओडिशा पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा स्थगित, नई डेट्स का एलान जल्द

ओडिशा पुलिस एसआई भर्ती का आयोजन 5 एवं 6 अक्टूबर 2025 को करवाया जाना था जिसे अब ओडिशा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (OPRB) की ओर से स्थगित कर दिया गया है। एग्जाम के लिए नई डेट्स की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 933 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ओडिशा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (OPRB) की ओर से सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया गया है। एग्जाम पोस्टपोंड होने की डिटेल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा साझा की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एसआई एग्जाम को अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया है। एग्जाम के लिए नई डेट्स की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

इन डेट्स में होना था एग्जाम ओडिशा पुलिस बोर्ड की ओर से इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 एवं 6 अक्टूबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाना था जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। इस भर्ती परीक्षा में भाग लेने जा रहे युवाओं को भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट odishapolice.gov.in पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

भर्ती डिटेल इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 933 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इसमें से सब इंस्पेक्टर पुलिस (SI) के लिए 609, एसआई (सशस्त्र) के लिए 253 पद, स्टेशन ऑफिसर (अग्नि सेवा) के लिए 47 पद और सहायक जेलर के लिए 24 पद आरक्षित हैं।