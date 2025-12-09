NTA SWAYAM Admit Card 2025: एनटीए जुलाई सेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट यहां से करें डाउनलोड
एनटीए की ओर से स्वयं जुलाई सेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) जुलाई सेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार एनटीए स्वयं जुलाई सेशन की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और जिन्हें एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार था। अब वे ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/swayam पर जाकर (NTA SWAYAM July Session 2025) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर, पावसवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
डायरेक्ट यहां से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
NTA SWAYAM Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिचट कार्ड
एनटीए की ओर से स्वयं जुलाई सेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले exams.nta.nic.in/swayam पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर कैंडिडेट एक्टिविटी सेक्शन पर क्लिक करें।
- अब 'Download Admit Card for SWAYAM Exam (July, 2025) Semester' लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर, पावसवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन होगी परीक्षा
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जुलाई सेशन की परीक्षा विभिन्न परीक्षा 15 और 16 दिसंबर को आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा 648 कोर्सेज के लिए संचालित की जाएगी। परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित की गई है। परीक्षा में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में सवाल पूछे जाएंगे।
