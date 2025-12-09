NTA SWAYAM Admit Card 2025: एनटीए जुलाई सेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) जुलाई सेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार एनटीए स्वयं जुलाई सेशन की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और जिन्हें एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार था। अब वे ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/swayam पर जाकर (NTA SWAYAM July Session 2025) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर, पावसवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।