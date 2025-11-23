Language
    NIOS: एनआईओएस 10th, 12th अप्रैल मई एग्जाम 2026 के लिए आवेदन स्टार्ट, इस डेट तक ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:14 AM (IST)

    एनआईओएस की ओर से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट अप्रैल मई 2026 एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। छात्र बिना लेट फीस के 20 दिसंबर तक एवं लेट फीस के साथ 21 दिसंबर से 10 जनवरी 2026 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।

    NIOS April May 2026 Registration

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) की ओर से क्लास 10वीं एवं 12वीं अप्रैल मई एग्जाम 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स एनआईओएस से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट करना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

    महत्वपूर्ण तिथियां

    आवेदन स्टार्ट होने की डेट 20 नवंबर 2025
    150 रुपये (प्रति सब्जेक्ट) लेट फीस के साथ फॉर्म भरने की तिथि 21 नवंबर से 31 दिसंबर 2025
    लेट फीस 1600 रुपये के साथ फॉर्म भरने की तिथि 1 से 10 जनवरी 2026

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    • एनआईओएस अप्रैल मई एग्जाम 2026 फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको एडमिशन में जाकर अकेडमिक्स में स्ट्रीम 1 का चुनाव करें।
    • इसके बाद मांगी गई डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन कर लें।
    • पंजीकरण होने के बाद कोर्स के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें।
    • अंत में फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

    सितंबर अक्टूबर में होगा एग्जाम

    जो छात्र अप्रैल मई 2026 एग्जाम के लिए तय तिथियों के आवेदन करेंगे उनके लिए परीक्षाओं का आयोजन सितंबर/ अक्टूबर माह में करवाया जायेगा। एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल परीक्षाएं संपन्न करवाई जाएंगी। एग्जाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए छात्रों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

