NIOS: एनआईओएस 10th, 12th अप्रैल मई एग्जाम 2026 के लिए आवेदन स्टार्ट, इस डेट तक ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) की ओर से क्लास 10वीं एवं 12वीं अप्रैल मई एग्जाम 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स एनआईओएस से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट करना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।