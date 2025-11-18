NIOS 2025 Exam Schedule: एनआईओएस ने जारी किया नया एग्जाम शेड्यूल, अब इस दिन से होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के कारण NIOS की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने अब कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दें, पहले ये परीक्षाएं 06 नवंबर से आयोजित कराई जानी थी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के कारण परीक्षा की तिथि को स्थगित कर दिया गया। एनआईओएस द्वारा जारी किए गए रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक अब परीक्षा 29 नवंबर से दो शिफ्ट में संचालित की जाएगी।

बिहार में परीक्षा बिहार में कक्षा 10वीं व 12वीं परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। 29 नवंबर को कक्षा 12वीं की परीक्षा बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू लॉ और मिलिट्री विषय के लिए आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा दोपहर 2.30 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। इसके अलावा, कक्षा 10वीं की उर्दू, संस्कृत और बोध दर्शन की परीक्षा दोपहर 2.30 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक और इंडियन लाइन लैंग्वज की परीक्षा दोपहर 2.30 बजे से लेकर शाम 4.30 बजे तक संचालित क जाएगी।

ओडिशा में भी होगी परीक्षा एनआईओएस की ओर से ओडिशा में परीक्षा के लिए भी एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया है। ओडिशा में परीक्षा का आयोजन 01 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। इस दिन यहां कक्षा 12वीं के लिए गणित और वेद अध्ययन की परीक्षा और कक्षा 10वीं के लिए अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा दोपहर 2.30 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक संचालित की जाएगी।