Bihar Police Vacancy 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर जल्द होगी भर्ती, पीईटी और पीएसटी दिसंबर से शुरू
बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए पीईटी और पीएसटी परीक्षा का आयोजन दिसंबर माह में किया जा सकता है। बता दें, बिहार पुलिस के पदों पर नौकरी करने के लिए लगभग 16 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था और 13 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया था।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनावों की वजह से लंबित 25 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए अब प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। दरअसल बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) की ओर से मार्च, 2025 में भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। जिसमें 16 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर नौकरी करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। इसके अलावा, इन पदों पर भर्ती के लिए जुलाई व अगस्त माह के बीच छह चरणों में लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया गया था।
कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए पीईटी और पीएसटी
बता दें, बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन जुलाई व अगस्त महीने में किया गया था। बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 16.73 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया था। इसके अलावा, लिखित परीक्षा के आधार पर कुल 99,690 उम्मीदवारों को पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। सीएसबीसी के अनुसार पीईटी और पीएसटी परीक्षा का आयोजन दिसंबर माह में किया जाएगा।
जेल वार्डर, मद्य निषेध और सिपाही की लिखित परीक्षा
इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 06 अक्टूबर से शुरू हो गई थी। साथ ही इन पदों पर लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को जल्द ही सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को जल्द ही फिजिकल टेस्ट के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा।
SI भर्ती के लिए प्रक्रिया
एसआई की भर्ती के लिए बीपीएससी की ओर से जल्द ही एग्जाम शेड्यूल जारी किया जाएगा। एसआई के पदों पर भर्ती के लिए सबसे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
इसके अलावा, प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 33 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर को दो पाली में किया जाएगा। सहायक जेल अधीक्षक के 25 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 07 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के 24 पदों पर भर्ती के लिए 19 से 21 नवंबर के बीच साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।
