Bihar Police Vacancy 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर जल्द होगी भर्ती, पीईटी और पीएसटी दिसंबर से शुरू

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनावों की वजह से लंबित 25 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए अब प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। दरअसल बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) की ओर से मार्च, 2025 में भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। जिसमें 16 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर नौकरी करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। इसके अलावा, इन पदों पर भर्ती के लिए जुलाई व अगस्त माह के बीच छह चरणों में लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया गया था।

कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए पीईटी और पीएसटी बता दें, बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन जुलाई व अगस्त महीने में किया गया था। बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 16.73 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया था। इसके अलावा, लिखित परीक्षा के आधार पर कुल 99,690 उम्मीदवारों को पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। सीएसबीसी के अनुसार पीईटी और पीएसटी परीक्षा का आयोजन दिसंबर माह में किया जाएगा।

जेल वार्डर, मद्य निषेध और सिपाही की लिखित परीक्षा इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 06 अक्टूबर से शुरू हो गई थी। साथ ही इन पदों पर लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को जल्द ही सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को जल्द ही फिजिकल टेस्ट के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा।