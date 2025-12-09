NIFT 2026: निफ्ट 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, इस दिन होगा एग्जाम
निफ्ट 2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 06 जनवरी, 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉज एंट्रेंस एग्जामिनेशन (NIFT 2026) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार स्नातक, स्नातकोत्तर या पीएचडी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे NIFT 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 08 दिसंबर से शुरू हो गए हैं। साथ ही उम्मीदवार 06 जनवरी, 2026 तक इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, परीक्षा का आयोजन 08 फरवरी, 2026 को किया जाएगा।
जरूरी डेट्स
उम्मीदवार 07 से लेकर 10 जनवरी, 2026 तक इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार 12 से 14 जनवरी, 2026 के बीच अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 08 फरवरी, 2026 को किया जाएगा।
आयु-सीमा
स्नातक कोर्स में दाखिले के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। साथ ही मास्टर कोर्स में दाखिले के लिए आयु-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
शैक्षणिक योग्यता
स्नातक कोर्स में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही मास्टर कोर्स में दाखिला लेने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने स्नातक पूरी की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
NIFT 2026: ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
एनटीए की ओर से NIFT 2026 परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक जानकारी को दर्ज करें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अब परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
