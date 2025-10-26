Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    NHPC Admit Card 2025 Link: एनएचपीसी जेई एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध, यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 01:25 PM (IST)

    एनएचपीसी की ओर से जूनियर इंजीनियर समेत अन्य पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट या इस पेज से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम का आयोजन 29 अक्टूबर 2025 को निर्धारित केंद्रों पर करवाया जायेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    NHPC Admit Card 2025 यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) की ओर से राजभाषा अधिकारी, जूनियर इंजीनियर समेत विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं। जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वे तुरंत ही एनएचपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट nhpcindia.com पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके NHPC JE Admit Card Download कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने क लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एग्जाम डेट

    इस भर्ती के लिए एनएचपीसी की ओर से एग्जाम का आयोजन 29 अक्टूबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। जानकारी के मुताबिक 248 रिक्त पदों के लिए 74380 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    एनएचपीसी हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर विजिट करें।
    होम पेज पर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
    अब आपको यूजर आईडी, पासवर्ड एवं दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करके LOGIN बटन पर क्लिक करना होगा।
    इसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

    NHPC Admit Card 2025 Download Link

    एग्जाम पैटर्न

    इस भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों से कुल 200 अंकों के लिए 200 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र कुल 3 पार्ट में डिवाइड होगा जिसे हल करने के लिए 3 घंटे यानी कि 180 मिनट प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक सहित उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित हैं वहीं प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की माइनस मार्किंग की जाएगी।

    NHPC Admit Card

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से एनएचपीसी की ओर से विभिन्न पदों के तहत कुल 248 रिक्त पदों को भरा जायेगा। पदानुसार सहायक राजभाषा अधिकारी के लिए 11 पद, जूनियर इंजीनियर (सिविल) के लिए 109 पद, जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्र.) के लिए 46 पद, जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के लिए 49 पद, जूनियर इंजीनियर (ई एंड सी) के लिए 17 पद, वरिष्ठ लेखाकार के लिए 10 पद, पर्यवेक्षक (आईटी) के लिए 01 पद और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 05 पद आरक्षित हैं।

    यह भी पढ़ें- IB Technical Recruitment 2025: आईबी एसीआईओ ऑफिसर ग्रेड II टेक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, जल्द करें अप्लाई