NHPC Admit Card 2025 Link: एनएचपीसी जेई एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध, यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) की ओर से राजभाषा अधिकारी, जूनियर इंजीनियर समेत विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं। जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वे तुरंत ही एनएचपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट nhpcindia.com पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके NHPC JE Admit Card Download कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने क लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एग्जाम डेट इस भर्ती के लिए एनएचपीसी की ओर से एग्जाम का आयोजन 29 अक्टूबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। जानकारी के मुताबिक 248 रिक्त पदों के लिए 74380 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स एनएचपीसी हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर विजिट करें।

होम पेज पर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

अब आपको यूजर आईडी, पासवर्ड एवं दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करके LOGIN बटन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

NHPC Admit Card 2025 Download Link एग्जाम पैटर्न इस भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों से कुल 200 अंकों के लिए 200 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र कुल 3 पार्ट में डिवाइड होगा जिसे हल करने के लिए 3 घंटे यानी कि 180 मिनट प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक सहित उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित हैं वहीं प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की माइनस मार्किंग की जाएगी।