    NEET-SS 2025: एनबीईएमएस ने स्थगित की नीट एसएस परीक्षा , अब 27 दिसंबर से शुरू होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:54 AM (IST)

    एनबीईएमएस की ओर से राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा सुपर स्पेशलिटी की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। एनबीईएमएस आधिकारिक अधिसूचना के तहत पहले यह परीक्षा 07 और 08 नवंबर को आयोजित कराई जानी थी। लेकिन अब नीट एसएस परीक्षा का आयोजन 27 और 28 दिसंबर, 2025 को कंप्यूटर मोड में किया जाएगा। 

    NEET-SS 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा सुपर स्पेशलिटी स्थगित कर दी गई है। एनबीईएमएस की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक अब NEET-SS 2025 की परीक्षा 27 और 28 दिसंबर, 2025 को आयोजित कराई जाएगी। बता दें, नीट एसएस की परीक्षा पहले 07 और 08 नवंबर, 2025 को आयोजित कराई जानी थी। लेकिन इसे अब कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबासइट natboard.edu.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं।

    यहां से नोटिफिकेशन डायरेक्ट करें डाउनलोड 

     

    दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

    नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की ओर से NEET-SS 2025 परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर मोड में दो शिफ्ट में किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर 11.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

    NEET-SS 2025: इन स्टेप्स से करें नीट एसएस के लिए रजिस्ट्रेशन

    नीट एसएस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    • नीट एसएस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबासइट natboard.edu.in पर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
    • अब एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से दर्ज करें।
    • इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें।
    • अंत में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल ले।

