NEET-SS 2025: एनबीईएमएस ने स्थगित की नीट एसएस परीक्षा , अब 27 दिसंबर से शुरू होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा सुपर स्पेशलिटी स्थगित कर दी गई है। एनबीईएमएस की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक अब NEET-SS 2025 की परीक्षा 27 और 28 दिसंबर, 2025 को आयोजित कराई जाएगी। बता दें, नीट एसएस की परीक्षा पहले 07 और 08 नवंबर, 2025 को आयोजित कराई जानी थी। लेकिन इसे अब कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबासइट natboard.edu.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं।