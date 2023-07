NEET UG Counselling: नीट यूजी काउंसिलिंग शुरू होने में अब नहीं बचा समय, इस दिन से स्टार्ट हो सकती है प्रक्रिया

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जून में नीट यूजी परीक्षा 2023 के परिणाम घोषित किए है। इस वर्ष NEET UG 2023 परीक्षा के लिए 11 लाख (1145976) से अधिक उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। वहीं इस साल NEET UG के लिए कुल 20 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट्स पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।

NEET UG Counselling: नीट काउंसिलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है।

एजुकेशन डेस्क। NEET UG Counselling 2023: नीट यूजी परीक्षा पास कर चुके लाखों कैंडिडेट्स इस वक्त काउंसिलिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने फिलहाल, तक कोई आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी कुछ दिनों के भीतर ही प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वहीं, अगर मीडिया रिपोर्ट को देखें तो उनमे यह कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह से शुरू हो सकती है। अगर ऐसा होता है कि 10 से 15 जुलाई, 2023 के बीच तिथियों का एलान हो सकता है। इसके बाद ही प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। सटीक डेट की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को केवल mcc.nic.in पर विजिट करना चाहिए। बता दें कि मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग स्नातक कोर्सेस में दाखिले लिए काउंसलिंग के चार राउंड होंगे। इसके तहत, राउंड 1, राउंड 2, मॉप-अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड शामिल हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जून में नीट यूजी परीक्षा 2023 के परिणाम घोषित किए है। इस वर्ष NEET UG 2023 परीक्षा के लिए 11 लाख (11,45,976) से अधिक उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। वहीं, इस साल NEET UG के लिए कुल 20 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। NEET UG Exam 2023: 7 मई को होगी नीट यूजी परीक्षा नीट यूजी परीक्षा का आयोजन देश भर में 7 मई, 2023 को किया गया था। हालांकि, मणिपुर में यह एग्जाम 7 तारीख को नहीं हो पाया था, वहां के हालातों को देखते हुए उस वक्त एनटीए ने मणिपुर में एग्जाम आगे बढ़ा दिया था। बता दें कि नीट यूजी के साथ-साथ पीजी प्रोगाम में दाखिले के लिए भी कैंडिडेट्स काउंसिलिंग का इंतजार कर रहे हैं। पोस्टग्रेजुएट परिणाम जारी होने के बाद भी अभी तक काउंसिलिंग की डेट्स जारी नहीं की गई है। यह भी पढ़ें: NEET UG 2023 Counselling: शुरू होने वाली है नीट यूजी काउंसिलिंग, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

