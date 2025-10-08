Language
    NEET UG Counselling 2025: आज किसी समय भी जारी हो सकता है नीट यूजी काउंसिलिंग राउंड-3 रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:50 PM (IST)

    एमसीसी की ओर से NEET UG Counselling 2025 राउंड-3 का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने राउंड-3 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कुछ ही समय में रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदावरों को आवंटित संस्थान में 09 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक रिपोर्ट करना होगा।

    NEET UG Counselling 2025: यहां से कर सकेंगे रिजल्ट डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर नीट यूजी राउंड-3 काउंसिलिंग का रिजल्ट आज यानी 08 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने आवंटित कॉलेज में दाखिला ले सकेंगे। बता दें, नीट यूजी राउंड-3 काउंसिलिंग का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर कुछ ही देर में अपना रिजल्ट देख सकेंगे।

    इन स्टेप्स से कर सकेंगे अलॉटमेंट रिजल्ट चेक

    एमसीसी की ओर से नीट यूजी राउंड-3 काउंसिलिंग का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

    • नीट यूजी राउंड-3 काउंसलिंग का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को नीट यूजी राउंड-3 काउंसलिंग रिजल्ट पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद आप अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

    दाखिला इस दिन से शुरू

    एमसीसी की ओर से नीट यूजी राउंड-3 काउंसलिंग का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आवंटित संस्थान में दस्तावेज सत्यापन और दाखिले के लिए कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। उम्मीदवारों को दाखिला लेने के लिए 09 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा।

    इन दास्तावेजों की होगी जरूरत

    एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवारों के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के पास नीट स्कोरकार्ड, कक्षा दसवीं और बारहवीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, आईडी प्रूफ जैसे (आधार/ पैन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट), प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जाति प्रमाण-पत्र व अन्य निर्धार्त दस्तावेज होने चाहिए।

    अंतिम राउंड

    नीट यूजी तीसरे काउंसलिंग का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अंतिम यानी स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। बता दें, स्ट्रे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 22 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। साथ ही उम्मीदवारों को 26 अक्टूबर तक अंतिम रूप से रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग/लॉकिंग करने का अवसर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 29 अक्टूबर 2025 को अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 

