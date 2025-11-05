Language
    NEET SS 2025: नीट एसएस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आज से, DM-MCh और DrNB में प्रवेश के लिए कर सकते हैं अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 11:41 AM (IST)

    एनबीईएमएस की ओर से नीट एसएस 2025 एग्जाम के लिए आवेदन आज से स्टार्ट हो जायेंगे जो निर्धारित अंतिम तिथि 25 नवंबर तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी DM-MCh और DrNB पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं वे इस परीक्षा के लिए तय तिथियों में आवेदन कर सकते हैं।

    NEET SS 2025: नीट एसएस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से DM-MCh और DrNB पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन आज से स्टार्ट किये जा रहे हैं। उम्मीदवार राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा- सुपर स्पेशलिटी (NEET SS) 2025 में भाग लेने के लिए एनबीईएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 नवंबर 2025 (रात्रि 11 बजकर 55 मिनट) निर्धारित की गई है।

    महत्वपूर्ण डेट्स

    ब्रोशर जारी होने की डेट 5 नवंबर 2025
    ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने की तिथि 5 नवंबर 2025
    आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 
    परीक्षा की तिथि 26 एवं 27 दिसंबर 2025

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    नीट एसएस एप्लीकेशन फॉर्म 2025 भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर विजिट करें।
    वेबसाइट के होम पेज पर आपको एग्जामिनेशन में जाकर नीट एसएस पर क्लिक करना होगा।
    इसके बाद नए पेज पर पहले एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल दर्ज करके पंजीकरण करना होगा।
    अब अभ्यर्थी अन्य डिटेल दर्ज करके फॉर्म को पूरा कर लें।
    अंत में निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

    NEET SS 2025 online application link

    NEET SS 2025 notice

    समस्या होने पर यहां कर सकते हैं संपर्क

    आवेदन पत्र जमा करने/ असफल लेनदेन के रिफंड/ भुगतान गेटवे से संबंधित मुद्दों आदि से संबंधित प्रश्नों के लिए, कृपया एनबीईएमएस कैंडिडेट केयर सपोर्ट से +91-7996165333 पर संपर्क कर सकते हैं या एनबीईएमएस हेल्पलाइन पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं। पात्रता/ दस्तावेज से संबंधित प्रश्नों के लिए, कृपया एनबीईएमएस संचार वेब पोर्टल पर https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main लिखकर जानकारी हासिल कर सकते हैं।

    फॉर्म भरने के लिए पात्रता

    इस परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री/ अस्थायी पास प्रमाण पत्र (MD/ MS/ DNB) या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है या सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों के लिए पात्र फीडर स्पेशेलिटी योग्यता के अनुसार किसी विशिष्ट सत्र के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि तक पूर्वकथित योग्यता रखते हैं, नीट-एसएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी सूचना बुलेटिन का अवलोकन कर सकते हैं।

