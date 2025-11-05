NEET SS 2025: नीट एसएस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आज से, DM-MCh और DrNB में प्रवेश के लिए कर सकते हैं अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से DM-MCh और DrNB पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन आज से स्टार्ट किये जा रहे हैं। उम्मीदवार राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा- सुपर स्पेशलिटी (NEET SS) 2025 में भाग लेने के लिए एनबीईएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 नवंबर 2025 (रात्रि 11 बजकर 55 मिनट) निर्धारित की गई है।

महत्वपूर्ण डेट्स ब्रोशर जारी होने की डेट 5 नवंबर 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने की तिथि 5 नवंबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 परीक्षा की तिथि 26 एवं 27 दिसंबर 2025 एप्लीकेशन प्रॉसेस नीट एसएस एप्लीकेशन फॉर्म 2025 भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको एग्जामिनेशन में जाकर नीट एसएस पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद नए पेज पर पहले एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल दर्ज करके पंजीकरण करना होगा।

अब अभ्यर्थी अन्य डिटेल दर्ज करके फॉर्म को पूरा कर लें।

अंत में निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। NEET SS 2025 online application link

समस्या होने पर यहां कर सकते हैं संपर्क आवेदन पत्र जमा करने/ असफल लेनदेन के रिफंड/ भुगतान गेटवे से संबंधित मुद्दों आदि से संबंधित प्रश्नों के लिए, कृपया एनबीईएमएस कैंडिडेट केयर सपोर्ट से +91-7996165333 पर संपर्क कर सकते हैं या एनबीईएमएस हेल्पलाइन पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं। पात्रता/ दस्तावेज से संबंधित प्रश्नों के लिए, कृपया एनबीईएमएस संचार वेब पोर्टल पर https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main लिखकर जानकारी हासिल कर सकते हैं।