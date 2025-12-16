Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NEET PG Round 2 Result 2025: नीट पीजी राउंड 2 काउंसिलिंग सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज होगा जारी, इस डेट तक रहेगा रिपोर्टिंग का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:57 PM (IST)

    नीट पीजी राउंड 2 काउंसिलिंग अलॉटमेंट रिजल्ट आज यानी 16 दिसंबर को जारी कर दिया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों को इस चरण में सीट आवंटित होगी उनको 17 दिसंबर से ...और पढ़ें

    Hero Image

    NEET PG Round 2 Result 2025

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग राउंड 2 अलॉटमेंट रिजल्ट आज यानी 16 दिसंबर 2025 को जारी किया जायेगा। राउंड 2 रिजल्ट मेरिट लिस्ट के रूप में एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी होगा। जिन छात्रों को दूसरे चरण में सीट आवंटित होगी उनको तय तिथियों के अंदर संसथान में रिपोर्ट करके एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन डेट्स में रहेगा रिपोर्ट करने का मौका

    राउंड 2 में सीट पाने वाले छात्रों को 17 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर 2025 तक संस्थान में रिपोर्ट करके एडमिशन प्राप्त करना होगा। सभी छात्र ध्यान रखें कि वे संस्थान में रिपोर्टिंग के टाइम सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं जिससे कि आपका वेरिफिकेशन हो सके।

    अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने का तरीका

    • नीट पीजी राउंड 2 अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको नीट पीजी पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद Current Events में रिजल्ट के पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिससे आप परिणाम की जांच कर पाएंगे।

    चार राउंड में पूरी होगी काउंसिलिंग

    आपको बता दें की नीट पीजी काउंसिलिंग कुल 4 चरणों में पूर्ण की जाएगी। दूसरे राउंड की काउंसिलिंग के बाद 3rd राउंड की काउंसिलिंग एवं अंत में स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग के जरिये एडमिशन दिए जायेंगे। इन चरणों के लिए संशोधित डेट्स का एलान जल्द ही किया जायेगा। अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

    दाखिले के लिए सीटें की गई एड

    नीट पीजी काउंसिलिंग के जरिये MD MS एवं DNB में प्रवेश दिया जाता है। हाल ही में प्रवेश के लिए पहले 2620 सीटें और उसके बाद 135 और नई सीटें एड की गई थीं। ऐसे में अब प्रवेश के लिए कुल 32,215 हो गई हैं।

    यह भी पढ़ें- इन तीन IIM ने शुरू किए चार नए कोर्स, ग्रेजुएट्स के साथ पेशेवर भी ले सकेंगे दाखिला