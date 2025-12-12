इन तीन IIM ने शुरू किए चार नए कोर्स, ग्रेजुएट्स के साथ पेशेवर भी ले सकेंगे दाखिला

करियर डेस्क, नई दिल्ली: देश के तीन प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) की ओर से शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए चार नए कोर्स की शुरुआत की गई है। ये चार नए कोर्स आईआईएम, अहमदाबाद, बैंगलुरू और मुंबई की पहल से शुरू किए जा रहे हैं। आईआईएम द्वारा शुरू किए जा रहे इन कोर्स की खास बात यह है कि इन कोर्स में ग्रेजुएट उम्मीदवारों के साथ-साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी शामिल हो सकते हैं। बता दें, आईआईएम द्वारा शुरू किए गए दो कोर्स हाइब्रिड मोड और दो कोर्स ऑफलाइन मोड यानी क्लास में आयोजित कराए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एमबीए इनोवेशन एंड आंत्रप्रेन्योरशिप यह कोर्स आईआईएम, मुंबई की पहल से शुरू किया गया है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यह क्लास ऑनलाइन माध्यम में सप्ताह में एक बार आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही आंत्रप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए एक इन-हाउस इन्क्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। इस कोर्स में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास कैट स्कोरकार्ड होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों का चयन कैट स्कोरकार्ड, शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आईआईएम, बैंगलुरू के दो कोर्स आईआईएम, बैंगलुरू की ओर से चार वर्षीय रेजिडेंशियल बीएससी (ऑनर्स) कोर्स भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। बता दें, यह कोर्स डेटा साइंस और इकोनॉमिक्स प्रोग्राम में शुरू किया जाएगा। इस कोर्स की खास बात यह है कि छात्र एक कोर्स से दूसरे कोर्स में आसानी से स्विच कर सकते हैं। जो उम्मीदवार इस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए यूजी एंट्रेंस और एप्टीट्यूट टेस्ट आयोजित कराया जाएगा।