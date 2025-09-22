NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी काउंसिलिंग शेड्यूल जल्द आने की उम्मीद, mcc.nic.in पर कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग शेड्यूल जल्द ही जारी किया जा सकता है। डेट्स आने के बाद अभ्यर्थी तय तिथियों में काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। नीट पीजी काउंसिलिंग 2025 से अभ्यर्थी ऑल इंडिया कोटा की 50 फीसदी सीटों पर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नीट पीजी पाठय्रकम में प्रवेश लेने के लिए उम्मीदवारों को काउंसिलिंग शेड्यूल जारी होने का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (MCC) की ओर से जल्द ही शेड्यूल जारी कर रजिस्ट्रेशन शुरू किये जा सकते हैं। काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए उम्मीदवार एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर पंजीकरण कर सकेंगे। आपको बता दें कि एमसीसी की ओर से ऑल इंडिया कोटा की 50 फीसदी सीटों के लिए काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी।
काउंसिलिंग के लिए डॉक्युमेंट कर लें तैयार
काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध करवाने अनिवार्य होंगे। इसलिए अभ्यर्थी सभी आवश्यक डॉक्युमेंट अभी से तैयार कर लें ताकि काउंसिलिंग के समय आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, रिजल्ट/ रैंक लेटर/ एमबीबीएस/ बीडीएस डिग्री/ सर्टिफिकेट आदि हैं।
काउंसिलिंग प्रॉसेस
नीट पीजी काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू होने पर अभ्यर्थियों को तय तिथियों के अंदर पहले पंजीकरण करना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थियों को च्वाइस लॉकिंग करनी होगी। इसके बाद सीट आवंटन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी और अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जायेगा। जिन उम्मीदवारों को सीट अलॉट होगी उनको तय तिथियों में आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करके एडमिशन लेना होगा।
कटऑफ के आधार पर काउंसिलिंग में ले पाएंगे भाग
नीट पीजी काउंसिलिंग में अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज निर्धारित कटऑफ के अनुसार भाग ले सकेंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कटऑफ 50 पर्सेंटाइल एवं स्कोर 276, जनरल पीडब्ल्यूबीडी के लिए पर्सेंटाइल 45 एवं स्कोर 255, एससी/ एसटी/ ओबीसी (Including PwBD of SC/ ST/ OBC) के लिए कटऑफ 40 पर्सेंटाइल एवं स्कोर 235 निर्धारित है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार नीट पीजी 2025 एग्जाम का आयोजन 3 अगस्त को करवाया गया था जिसके बाद 19 अगस्त को रिजल्ट की घोषणा की गई थी। रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट 27 अगस्त एवं स्कोरकार्ड 30 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अब काउंसिलिंग शुरू होने का इंतजार है ताकि वे एमडी/एमएस/पीजी डिप्लोमा कोर्स, पोस्ट-एमबीबीएस डीएनबी प्रोग्राम और एनबीईएमएस डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्राप्त कर सकें। अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
