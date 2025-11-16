NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी काउंसिलिंग के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, राउंड-1 रिजल्ट 20 नवंबर को होगा जारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया गया है। संशोधित शेड्यूल के मुताबिक अब स्टूडेंट्स राउंड 1 काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए कल यानी 17 नवंबर 2025 से च्वाइस फिलिंग एवं च्वाइस लॉकिंग कर सकते हैं, लास्ट डेट 18 नवंबर निर्धारित है । च्वाइस फिलिंग, लॉकिंग प्रक्रिया एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर पूर्ण की जा सकती है।

रिजल्ट 20 नवंबर को होगा जारी एमसीसी की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक अब पहले राउंड का रिजल्ट 20 नवंबर को जारी किया जायेगा। इसके बाद 21 से 27 नवंबर तक सीट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्ट करके एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे।