NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी काउंसिलिंग के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, राउंड-1 रिजल्ट 20 नवंबर को होगा जारी
एमसीसी की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी पहले चरण की काउंसिलिंग के लिए कल तक 18 नवंबर तक च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हैं। राउंड 1 रिजल्ट 20 नवंबर को जारी किया जायेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया गया है। संशोधित शेड्यूल के मुताबिक अब स्टूडेंट्स राउंड 1 काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए कल यानी 17 नवंबर 2025 से च्वाइस फिलिंग एवं च्वाइस लॉकिंग कर सकते हैं, लास्ट डेट 18 नवंबर निर्धारित है । च्वाइस फिलिंग, लॉकिंग प्रक्रिया एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर पूर्ण की जा सकती है।
रिजल्ट 20 नवंबर को होगा जारी
एमसीसी की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक अब पहले राउंड का रिजल्ट 20 नवंबर को जारी किया जायेगा। इसके बाद 21 से 27 नवंबर तक सीट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्ट करके एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे।
नीट पीजी राउंड 1 काउंसिलिंग शेड्यूल
|रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की तिथि
|17 अक्टूबर 2025
|रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि
|05 नवंबर 2025 (दोपहर 3 बजे तक)
|च्वाइस फिलिंग की डेट
|17 से 18 नवंबर 2025 (सुबह 11:55 बजे तक)
|च्वाइस लॉकिंग की तिथि
|18 नवंबर 2025 (शाम 4 से रात्रि 11:55 बजे तक)
|राउंड 1 के लिए सीट प्रॉसेसिंग
|19 नवंबर 2025
|राउंड 1 रिजल्ट जारी होने की तिथि
|20 नवंबर 2025
|राउंड 1 रिपोर्टिंग की तिथि
|21 से 27 नवंबर 2025
नीट पीजी राउंड 1 के लिए ऐसे करें च्वाइस फिलिंग, लॉकिंग
- नीट पीजी राउंड 1 काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर नीट पीजी काउंसलिंग राउंड-1 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई डिटेल भरकर च्वाइस फिलिंग कर लें।
- अगले दिन च्वाइस लॉकिंग प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
- अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
अन्य चरणों के लिए काउंसिलिंग डेट्स
राउंड 1 काउंसिलिंग संपन्न होने के बाद दूसरे चरण की काउंसिलिंग स्टार्ट होगी। राउंड 2 के लिए काउंसिलिंग 1 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 तक, तीसरे राउंड की काउंसिलिंग 22 दिसंबर से 11 जनवरी 2026 तक और स्ट्रे राउंड के लिए काउंसिलिंग 12 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक संपन्न करवाई जाएगी।
