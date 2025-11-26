NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी काउंसिलिंग शेड्यूल में फिर बदलाव, अब 2nd राउंड के इस डेट से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन
एमसीसी की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया गया है। राउंड 1 की काउंसिलिंग 1 दिसंबर को समाप्त होने के बाद 2nd राउंड की काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण 5 दिसंबर से स्टार्ट किये जायेंगे। दूसरे चरण का रिजल्ट 12 दिसंबर को जारी होगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग के लिए एक बार फिर से काउंसिलिंग शेड्यूल में बदलाव किया गया है। रिवाइज्ड शेड्यूल एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी हुआ है। नई डेट्स के मुताबिक अब 2nd राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर से शुरू होने थे लेकिन अब यह 5 दिसंबर से स्टार्ट किये जायेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी 6 से 9 दिसंबर तक च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग कर सकेंगे। राउंड 2 का रिजल्ट 12 दिसंबर को जारी होगा।
राउंड 2 के लिए महत्वपूर्ण डेट्स
|रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की तिथि
|05 दिसंबर 2025
|रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि
|09 दिसंबर 2025 (दोपहर 12 बजे तक)
|च्वाइस फिलिंग की डेट
|6 से 9 दिसंबर 2025
|च्वाइस लॉकिंग की तिथि
|9 दिसंबर 2025 (शाम 4 से रात्रि 11:55 तक)
|राउंड 2 के लिए सीट प्रॉसेसिंग
|10 से 11 दिसंबर 2025
|राउंड 2 रिजल्ट जारी होने की तिथि
|12 दिसंबर 2025
|राउंड 1 रिपोर्टिंग की तिथि
|13 से 21 दिसंबर 2025
राउंड 1 के लिए 1 दिसंबर तक एडमिशन का मौका
जिन अभ्यर्थियों को राउंड में सीट अलॉट हुई है और अभी तक कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है वे जल्द से जल्द एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। राउंड 1 के लिए कॉलेज में रिपोर्ट कर प्रवेश लेने की लास्ट डेट 1 दिसंबर निर्धारित है।
राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस
- दूसरे राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करनी होगी।
- इसके बाद फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट करना होगा।
आने वाले राउंड के लिए काउंसिलिंग शेड्यूल
राउंड 2 काउंसिलिंग संपन्न होने के बाद तीसरे चरण की काउंसिलिंग स्टार्ट होगी। रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक 3rd राउंड की काउंसिलिंग 26 दिसंबर से 13 जनवरी 2026 तक और स्ट्रे राउंड के लिए काउंसिलिंग 15 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक संपन्न करवाई जाएगी। अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी काउंसिलिंग शेड्यूल का पीडीएफ नीचे दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
