    NEET PG Counselling 2025: MCC ने MD MS एवं DNB के लिए 2620 सीटें की एड, राउंड 2 के लिए कल तक रजिस्ट्रेशन का मौका

    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:23 PM (IST)
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:23 PM (IST)

    एनसीसी की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग के लिए 2620 सीटें एड की गई हैं। राउंड 2 काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग लॉकिंग का मौका क ...और पढ़ें

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नीट पीजी काउंसिलिंग राउंड 2 में भाग ले रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर से MD MS एवं DNB में दाखिले के लिए नई 2620 सीटें एड की गई हैं। इससे अभ्यर्थियों को एडमिशन मिलने के चांसेज और बढ़ गए हैं। नई एड की गई सीट की लिस्ट अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए PDF लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

    राउंड 2 के लिए कल तक रजिस्ट्रेशन का मौका

    नीट पीजी काउंसिलिंग 2025 दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 9 दिसंबर निर्धारित है। पंजीकरण के बाद अभ्यर्थी इसके अलावा छात्र कल रात्रि 11:55 तक च्वाइस फिलिंग और सीट लॉकिंग कल 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजकर 55 मिनट तक कर सकेंगे। 12 दिसंबर को राउंड 2 का एलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जायेगा।
    रिजल्ट जारी होने के बाद जिन अभ्यर्थियों को राउंड 2 में सीट अलॉट होगी उनको 13 से 21 दिसंबर तक संबंधित संस्थान में रिपोर्ट कर एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

    MCC NEET PG Added seats list link

    NEET PG Counselling 2025 round 2

    रजिस्ट्रेशन करने का तरीका

    • नीट पीजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होमपेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें।
    • इसके बाद फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट करना होगा।

    तीसरे चरण एवं स्ट्रे राउंड की काउंसिलिंग के लिए शेड्यूल

    दूसरे चरण की काउंसिलिंग के बाद तीसरे चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक 3rd राउंड की काउंसिलिंग 26 दिसंबर से 13 जनवरी 2026 तक संपन्न होगी। अंत में स्ट्रे राउंड की काउंसिलिंग पूरी होगी जो 15 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक संपन्न करवाई जाएगी। अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

