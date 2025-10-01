NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी काउंसिलिंग डेट्स जल्द होंगी जारी, एडमिशन प्रक्रिया 4 राउंड में पूरी होगी

मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग 2025 के लिए जल्द ही शेड्यूल जारी किया जा सकता है। डेट्स आने के बाद अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर काउंसिलिंग में भाग लेकर एमडी/ एमएस/ पीजी डिप्लोमा कोर्स पोस्ट- एमबीबीएस डीएनबी प्रोग्राम और एनबीईएमएस डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एमडी/ एमएस/ पीजी डिप्लोमा कोर्स, पोस्ट- एमबीबीएस डीएनबी प्रोग्राम और एनबीईएमएस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे अभ्यर्थियों को नीट पीजी काउंसिलिंग शेड्यूल जारी होने के बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (MCC) की ओर से जल्द ही शेड्यूल जारी कर रजिस्ट्रेशन शुरू किये जा सकते हैं। शेड्यूल आते ही अभ्यर्थी तय डेट्स के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर पंजीकरण कर सकेंगे।

निर्धारित कटऑफ के आधार पर काउंसिलिंग में ले सकेंगे भाग नीट पीजी काउंसिलिंग में अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज निर्धारित कटऑफ के अनुसार भाग ले सकेंगे। कटऑफ रिजल्ट जारी होने के साथ ही NBEMS की ओर से जारी किया जा चुका है। जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कटऑफ 50 पर्सेंटाइल एवं स्कोर 276, जनरल पीडब्ल्यूबीडी के लिए पर्सेंटाइल 45 एवं स्कोर 255, एससी/ एसटी/ ओबीसी (Including PwBD of SC/ ST/ OBC) के लिए कटऑफ 40 पर्सेंटाइल एवं स्कोर 235 निर्धारित है।

चार चरणों में पूरी होगी काउंसिलिंग एमसीसी की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग कुल चार चरणों (पहले तीन चरण एवं एवं स्ट्रे राउंड) में पूर्ण की जाएगी। आपको बता दें कि एमसीसी की ओर से ऑल इंडिया कोटा की 50 फीसदी सीटों के लिए काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी।

काउंसिलिंग प्रॉसेस काउंसिलिंग निम्नलिखित चरणों में पूर्ण की जाएगी- सबसे पहले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा।

पंजीकरण होने के बाद सीट च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग करना होगा।

इसके बाद सीट आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा।

अब अभ्यर्थियों को अलॉटेड संस्थान में जाकर रिपोर्ट करना होगा और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेकर एडमिशन लेना होगा।