NEET PG Counselling 2025: पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग की डेट एक्सटेंड, यहां देखें पूरी जानकारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने पहले राउंड के लिए अभी तक च्वाइस फिलिंग नहीं की थी, वे एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। बता दें, एमसीसी की ओर से पहले राउंड की काउंसलिंग में च्वाइस फिलिंग करने के लिए अंतिम तिथि से संबंधित अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एमसीसी की आधिकारिक अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) की ओर से पीजी डीएनबी की कुल 169 सीटों को अब वापस ले लिया गया है। जल्द ही जारी होगा शेड्यूल एमसीसी की ओर से नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग की डेट को एक्सटेंड करने के बाद उम्मीदवारों को अब नए शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि पहले राउंड का संशोधित शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि संशोधित शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें।