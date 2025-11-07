Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NEET PG Counselling 2025: पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग की डेट एक्सटेंड, यहां देखें पूरी जानकारी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:19 PM (IST)

    एमसीसी की ओर से नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए च्वाइस फिलिंग की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) की ओर से पीजी डीएनबी की कुल 169 सीटों को वापस भी लिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    NEET PG Counselling 2025: च्वाइस फिलिंग की डेट एक्सटेंड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने पहले राउंड के लिए अभी तक च्वाइस फिलिंग नहीं की थी, वे एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। बता दें, एमसीसी की ओर से पहले राउंड की काउंसलिंग में च्वाइस फिलिंग करने के लिए अंतिम तिथि से संबंधित अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एमसीसी की आधिकारिक अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) की ओर से पीजी डीएनबी की कुल 169 सीटों को अब वापस ले लिया गया है।

    जल्द ही जारी होगा शेड्यूल

    एमसीसी की ओर से नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग की डेट को एक्सटेंड करने के बाद उम्मीदवारों को अब नए शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि पहले राउंड का संशोधित शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि संशोधित शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें। 

    इस दिन आना था अलॉटमेंट रिजल्ट

    एमसीसी के शेड्यूल के मुताबिक अलॉटमेंट रिजल्ट 08 नवंबर को जारी किया जाना था। साथ ही रिजल्ट जारी होने के बाद सभी उम्मीदवारों को 09 नवंबर से 15 नवंबर के बीच आंवटित संस्थान में दाखिले लेने और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कहा गया था। 

    एमसीसी की ओर से कुछ अतिरिक्त सीटों को हटाया गया है। साथ ही एससीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर संशोधित सीट मैट्रिक्स, अलॉटमेंट रिजल्ट और कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए पूरा शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। 

    यह भी पढ़ें: RRB Group D Exam City Slip 2025: जल्द जारी होगी ग्रुप-डी परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड