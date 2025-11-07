NEET PG Counselling 2025: पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग की डेट एक्सटेंड, यहां देखें पूरी जानकारी
एमसीसी की ओर से नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए च्वाइस फिलिंग की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) की ओर से पीजी डीएनबी की कुल 169 सीटों को वापस भी लिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने पहले राउंड के लिए अभी तक च्वाइस फिलिंग नहीं की थी, वे एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। बता दें, एमसीसी की ओर से पहले राउंड की काउंसलिंग में च्वाइस फिलिंग करने के लिए अंतिम तिथि से संबंधित अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
एमसीसी की आधिकारिक अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) की ओर से पीजी डीएनबी की कुल 169 सीटों को अब वापस ले लिया गया है।
जल्द ही जारी होगा शेड्यूल
एमसीसी की ओर से नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग की डेट को एक्सटेंड करने के बाद उम्मीदवारों को अब नए शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि पहले राउंड का संशोधित शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि संशोधित शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें।
इस दिन आना था अलॉटमेंट रिजल्ट
एमसीसी के शेड्यूल के मुताबिक अलॉटमेंट रिजल्ट 08 नवंबर को जारी किया जाना था। साथ ही रिजल्ट जारी होने के बाद सभी उम्मीदवारों को 09 नवंबर से 15 नवंबर के बीच आंवटित संस्थान में दाखिले लेने और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कहा गया था।
एमसीसी की ओर से कुछ अतिरिक्त सीटों को हटाया गया है। साथ ही एससीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर संशोधित सीट मैट्रिक्स, अलॉटमेंट रिजल्ट और कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए पूरा शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा।
