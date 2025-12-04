NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी राउंड 2 काउंसिलिंग के लिए आवेदन कल से, नतीजे 12 दिसंबर को होंगे जारी
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नीट पीजी काउंसिलिंग राउंड 1 काउंसिलिंग में सीट हासिल न कर पाने वाले छात्र अब दूसरे राउंड की काउंसिलिंग में भाग लेकर एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जायेंगे जो 9 दिसंबर तक जारी रहेंगे। पंजीकरण के बाद अभ्यर्थी 6 से 9 दिसंबर से सीट च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग कर पाएंगे। दूसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम 12 दिसंबर को जारी होगा।
नीट पीजी राउंड 2 का पूरा शेड्यूल
|रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की तिथि
|05 दिसंबर 2025
|रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि
|09 दिसंबर 2025 (दोपहर 12 बजे तक)
|च्वाइस फिलिंग की डेट
|6 से 9 दिसंबर 2025
|च्वाइस लॉकिंग की तिथि
|9 दिसंबर 2025 (शाम 4 से रात्रि 11:55 तक)
|राउंड 2 के लिए सीट प्रॉसेसिंग
|10 से 11 दिसंबर 2025
|राउंड 2 रिजल्ट जारी होने की तिथि
|12 दिसंबर 2025
|राउंड 2 रिपोर्टिंग की तिथि
|13 से 21 दिसंबर 2025
इन स्टेप्स को फॉलो कर छात्र कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
- नीट पीजी राउंड 2 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करनी होगी।
- इसके बाद फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट करना होगा।
कुल 4 राउंड में पूरी होगी एडमिशन प्रक्रिया
पहले चरण की काउंसिलिंग संपन्न होने के बाद दूसरे चरण की काउंसिलिंग 21 दिसंबर 2025 तक पूरी की जाएगी। दोनों ही राउंड में एडमिशन न प्राप्त कर पाने वाले अभ्यर्थी अगले चरणों की काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे। काउंसिलिंग कुल चार चरणों में पूर्ण की जाएगी। रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक 3rd राउंड की काउंसिलिंग 26 दिसंबर से 13 जनवरी 2026 तक और स्ट्रे राउंड के लिए काउंसिलिंग 15 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक संपन्न करवाई जाएगी। अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी काउंसिलिंग शेड्यूल का पीडीएफ नीचे दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
