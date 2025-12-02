DRDO CEPTAM 11: डीआरडीओ ने 764 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन किया जारी, आवेदन 9 दिसंबर से होंगे स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की ओर से CEPTAM 11 भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का एलान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक यह भर्ती कुल 764 रिक्त पदों को भरने के लिए निकाली गई है। वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 दिसंबर से स्टार्ट की जाएगी। आवेदन स्टार्ट होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।

भर्ती विवरण डीआरडीओ की ओर से जारी की गई शॉर्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से कुल 764 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B (STA B) के लिए 561 पद और टेक्नीशियन A (Tech A) के लिए 203 पद आरक्षित हैं।

आयु सीमा इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित की गई है। आरक्षित श्रेणी से आने वाले युवाओं को पूरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता की पदानुसार डिटेल विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही साझा की जाएगी।

एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन के साथ एप्लीकेशन फीस 100 रुपये (पिछले वर्ष के मुताबिक) जमा करनी होगी। एससी, एसटी एवं दिव्यांग श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थी निशुल्क रूप से फॉर्म भर सकेंगे।