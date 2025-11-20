NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी काउंसिलिंग सीट च्वाइस फिलिंग के लिए एक और मौका, 22 नवंबर को जारी होगा राउंड 1 रिजल्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग के लिए एक बार फिर से काउंसिलिंग शेड्यूल में बदलाव किया गया है। ऐसा डीम्ड विश्वविद्यालयों में एनएमसी द्वारा स्वीकृत डीएनबी सीटों को हटाने और नई सीटें जोड़ने के बाद छात्रों के लिए पीजी काउंसलिंग 2025 के राउंड-1 की सीट मैट्रिक्स को संशोधित किया गया है।

छात्रों को च्वाइस फिलिंग का दोबारा मौका नई सीट मैट्रिक्स जारी होने के बाद स्टूडेंट्स को च्वाइस फिलिंग के लिए भी एक और मौका दिया गया है। अभ्यर्थी आज यानी 20 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक दोबारा सीट च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। च्वाइस फिलिंग होने के बाद सीट प्रॉसेसिंग प्रक्रिया 21 नवंबर को ही पूरी कर ली जाएगी।

नीट पीजी राउंड 1 काउंसिलिंग शेड्यूल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की तिथि 17 अक्टूबर 2025 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 05 नवंबर 2025 (दोपहर 3 बजे तक) च्वाइस फिलिंग की डेट 20 से 21 नवंबर 2025 (दोपहर 12 बजे तक) राउंड 1 के लिए सीट प्रॉसेसिंग 21 नवंबर 2025 राउंड 1 रिजल्ट जारी होने की तिथि 22 नवंबर 2025 राउंड 1 रिपोर्टिंग की तिथि 23 नवंबर से 01 दिसंबर 2025 रिजल्ट 22 नवंबर को होगा जारी आपको बता दें कि पहले एमसीसी की ओर से राउंड 1 काउंसिलिंग के लिए रिजल्ट 20 नवंबर को जारी किया जाना था जिसे अब 22 नवंबर को जारी किया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों को सीट अलॉट होगी उनको 23 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक संस्थान में रिपोर्ट करके एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण कर नई होगी। सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे जब भी संस्थान में रिपोर्ट करने जाएं तो सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं ताकी आप डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में सफल हो पाएं।