    NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए 135 नई सीटें, एक बार फिर च्वाइस फिलिंग की लास्ट डेट एक्सटेंड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:25 PM (IST)

    एमसीसी की ओर से एक बार फिर च्वाइस फिलिंग करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब उम्मीदवार नीट पीजी दूसरे राउंड की काउंसलिंग के 14 दिसंबर तक ...और पढ़ें

    NEET PG Counselling 2025: एक बार फिर बढ़ी च्वाइस फिलिंग की डेट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से स्नातकोत्तर एमडी और एमएस कोर्स में दाखिला लेने के लिए नीट पीजी दूसरे राउंड की काउंसिंग के लिए 135 अतिरिक्त सीटों को जोड़ा गया है। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक राहत की खबर है, जिन्होंने NEET PG 2025 राउंड-2 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। बता दें, एमसीसी की ओर से इन सीटों को राज्यों के विभिन्न कॉलेजों और संस्थानों में जोड़ा गया है। हालांकि इससे पहले भी एमसीसी की ओर से कुल 32,080 सीटें जोड़ी गई थी। अब नीट पीजी दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए सीटों की संख्या बढ़कर 32,215 हो गई है।

    neet pg new

     

    वेस्ट बंगाल को मिली सबसे ज्यादा सीट

    एमसीसी की आधिकारिक अधिसूचना के तहत दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए सबसे ज्यादा सीटें वेस्ट बंगाल को मिली है। वेस्ट बंगाल को अकेले 46 सीट मिली है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश को वेस्ट बंगाल के बाद सबसे ज्यादा सीटें मिली है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी स्थित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय को कुल 6 सीट, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को 2 सीट और जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज को कुल 12 सीटें मिली है।


    यहां देखें स्टेट वाइज सीट मैट्रिक्स

    राज्य  सीटें
    असम  3
    छत्तीसगढ़  4
    दादरा और नगर हवेली 9
    कर्नाटक  7
    मध्य प्रदेश  20
    महाराष्ट्र  10
    पंजाब  12
    तेलंगाना  10
    उत्तर प्रदेश  14
    वेस्ट बंगाल  46


    राउंड-2 का रिवाइज्ड शेड्यूल

    एमसीसी की ओर से च्वाइस फिलिंग की लास्ट को एक बार फिर एक्सटेंड कर दिया गया है। अब उम्मीदवार कल यानी 14 दिसंबर सुबह 10 बजे तक च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे। इसके अलावा, च्वाइस लॉकिंग के लिए विंडो आज शाम 6 बजे एक्टिव कर दी जाएगी। उम्मीदवार कल सुबह 10 बजे तक च्वाइस लॉकिंग कर सकेंगे। साथ ही अलॉटमेंट रिजल्ट 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को 17 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच अपने आवंटित संस्थान में दाखिले और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए शामिल होना होगा। 

    उम्मीदवार एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर तय समय से पहले च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें। 

