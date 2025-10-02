NDA NA 2 Result 2025: यूपीएससी एनडीए एनए रिजल्ट upsc.gov.in घोषित, Merit List यहां से करें डाउनलोड

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से NDA NA 2 Result 2025 घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपीएससी की ओर से एनडीए एवं एनए 2 2025 एग्जाम रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर परिणाम की जांच कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दर्ज हैं। परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार SSB इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। एनडीए 2 एग्जाम का आयोजन 14 सितंबर 2025 को करवाया गया था।

रिजल्ट चेक करने का तरीका यूपीएससी एनडीए 2 एग्जाम में भाग लेने वाले अभ्यर्थी निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से परिणाम की जांच कर सकते हैं-

यूपीएससी एनडीए एवं एनए 2 रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर whats new सेक्शन में जाकर रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें।

अब आपको अगले पेज पर रिजल्ट के पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना है।

इसके बाद आप पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर लें।

ध्यान रखें कि पीडीफ में केवल सफल अभ्यर्थियों के ही रोल नंबर दर्ज होंगे। UPSC NDA NA Result 2025- Merit List link

फाइनल मेरिट लिस्ट SSB इंटरव्यू के बाद होगी तैयार रिटेन टेस्ट में कैटेगरी वाइज निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे भर्ती के अगले चरण सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (SSB) इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। एसएसबी इंटरव्यू के संपन्न होने के बाद लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू के में किये गए प्रदर्शन के आधार पर फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। अंतिम लिस्ट में जगह बनाने वाले उम्मीदवारों को रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।