    जेईई-नीट की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर्स पर नहीं रहना पड़ेगा निर्भर, CBSE ने छात्राें के लिए बनाई नई योजना

    By Ritika Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:44 PM (IST)

    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने छात्रों की कोचिंग पर निर्भरता कम करने के लिए एक नई योजना तैयार की है। इसके तहत स्कूलों में ही जेईई नीट और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय भी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम की समीक्षा कर रहा है। इस योजना से छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।

    सीबीएसई स्कूलों में ही मिलेगी जेईई-नीट और सीयूईटी की कोचिंग।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों पर निर्भर नहीं रहने देना चाहता है।

    इसके लिए बोर्ड ने नई योजना के तहत अपने संबद्ध स्कूलों में ही तैयारी की सुविधा देने की रूपरेखा तैयार की है।

    सीबीएसई के सूत्रों के अनुसार, बोर्ड की एक समिति ने सुझाव दिया है कि स्कूलों में विशेष सेंटर फाॅर एडवांस्ड स्टडीज स्थापित किए जाएं।

    जहां छात्रों को जेईई मेन्स, नीट-यूजी और सीयूईटी-यूजी की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग नियमित पढ़ाई के साथ ही उपलब्ध कराई जाएगी।

    बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को महंगी कोचिंग का सहारा न लेना पड़े और वे स्कूल स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन पा सकें।

    उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्रालय भी इस समय यह समीक्षा कर रहा है कि जेईई और नीट जैसे पेपर 12वीं के पाठ्यक्रम से किस हद तक मेल खाते हैं और कठिनाई स्तर कहीं छात्रों को अतिरिक्त कोचिंग लेने के लिए तो बाध्य नहीं कर रहा।

    प्रधानाचार्यों के मुताबिक यदि यह योजना लागू होती है तो छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और बोर्ड परीक्षाओं की पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने में बड़ी मदद मिलेगी।

