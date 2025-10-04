दिल्ली में 27 साल बाद कोई सनातनी सरकार आई है, लोगाें के दुख-दर्द की चिंता भी पहली बार की गई: रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 27 साल बाद कोई सनातनी सरकार आई है और दिल्ली के लोगों का दुख-दर्द कम करने की चिंता पहली बार की जा रही है। दिल्ली सरकार छठ पर्व की तैयारियों में जुटी है। यमुना किनारे छठ मनाई जाएगी और पल्ला से ओखला तक छठ घाट तैयार किए जाएंगे। सरकार छठ व्रतियों को सुंदर और ऐतिहासिक छठ पर्व मनाने का मौका देगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। 27 साल बाद कोई सनातनी सरकार आई है। दिल्ली के लोगों का दुख-दर्द कम करने की चिंता भी किसी सरकार ने पहली बार की है। यह कहना था दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता था। जिन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से की जा रहीं छठ पर्व की तैयारियों के बारे में बताने के दौरान ये कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांवड़ का त्योहार कितनी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। अभी रामलीला भी सभी ने देखी, कितने जोरों शोरों से हर एक सुविधा दिल्ली सरकार ने दी। ऐसा ही इंतजाम दुर्गा पंडालों को लेकर भी किए गए।

छठ पर्व पर भी उतनी ही भव्यता के साथ सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार प्रदान करेगी। सभी विभाग अपने कामों को मुस्तैदी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में छठ के घाट तैयार किए जाएंगे और लाखों लोग भक्तजन पूजा करेंगे।