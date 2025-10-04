Language
    दिल्ली में 27 साल बाद कोई सनातनी सरकार आई है, लोगाें के दुख-दर्द की चिंता भी पहली बार की गई: रेखा गुप्ता

    By Digital Desk Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:09 PM (IST)

    दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 27 साल बाद कोई सनातनी सरकार आई है और दिल्ली के लोगों का दुख-दर्द कम करने की चिंता पहली बार की जा रही है। दिल्ली सरकार छठ पर्व की तैयारियों में जुटी है। यमुना किनारे छठ मनाई जाएगी और पल्ला से ओखला तक छठ घाट तैयार किए जाएंगे। सरकार छठ व्रतियों को सुंदर और ऐतिहासिक छठ पर्व मनाने का मौका देगी।

    सीएम ने कहा-छठ पर्व भव्यता के साथ मनाया जाएगा।

     डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। 27 साल बाद कोई सनातनी सरकार आई है। दिल्ली के लोगों का दुख-दर्द कम करने की चिंता भी किसी सरकार ने पहली बार की है।

    यह कहना था दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता था। जिन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से की जा रहीं छठ पर्व की तैयारियों के बारे में बताने के दौरान ये कहा।

    उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांवड़ का त्योहार कितनी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। अभी रामलीला भी सभी ने देखी, कितने जोरों शोरों से हर एक सुविधा दिल्ली सरकार ने दी। ऐसा ही इंतजाम दुर्गा पंडालों को लेकर भी किए गए।

    छठ पर्व पर भी उतनी ही भव्यता के साथ सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार प्रदान करेगी। सभी विभाग अपने कामों को मुस्तैदी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में छठ के घाट तैयार किए जाएंगे और लाखों लोग भक्तजन पूजा करेंगे।

    उन्होंने कहा कि सालों बाद यमुना किनारे छठ मनाई जाएगी। सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, इस बार छठ व्रतियों को सुंदर और एतिहासिक छठ पर्व मनाने का मौका मिले।

    पल्ला से लेकर ओखला तक जहां-जहां आबादी है, वहां दिल्ली सरकार छठ घाट तैयार करेगी। इसके अलावा शहर के अंदर भी हजार से ज्यादा प्वाॅइंट छठ पूजा के लिए बनाए जाएंगे। इस बार सुंदर और विशिष्ट छठ मनाई जाएगी।

    छठ पर्व को लेकर किसी भी प्रकार की व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार है, उसके बाद यहां की स्वच्छता की जिम्मेदारी भी दिल्ली सरकार की है।

    सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं ये मानती हूं, छठ के अर्घ्य से यमुना किसी भी हाल में गंदी हो ही नहीं सकती। यह एक पवित्र त्योहार है। स्वच्छता का त्योहार है। प्रकृति का त्योहार है, प्रकृति के साथ मिलकर लोग पूजा करें।

