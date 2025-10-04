दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की बदहाली को लेकर AAP ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की स्थिति को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा ने छह महीने में अस्पतालों की दुर्दशा कर दी है मरीजों को मुफ्त दवा नहीं मिल रही है। आप का आरोप है कि भाजपा प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी अस्पतालों को बर्बाद कर रही है।

राज्य ब्यूराे, नई दिल्ली। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पनप रहीं व्यवस्थाओं से आम आदमी पार्टी को दिल्ली की भाजपा सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। लगातार किसी ने किसी मुद्दे पर सरकार को घेर रही आप ने अब सरकारी अस्पतालों की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा है।

आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दिल्ली की भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला, कहा कि छह माह में भाजपा ने दिल्ली के अस्पतालों की दुर्दशा कर दी गई। कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा नहीं मिल रही है।

आज दिल्ली की जनता स्ट्रेचर और ग्लव्स तक के लिए तरस रही है। कहा कि ये वही दिल्ली है जहां अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए बड़ी मुश्किल से इन अस्पतालों को ठीक किया था और यह सुनिश्चित किया था कि किसी भी सरकारी अस्पताल में आम आदमी को दवाई बाहर से नहीं खरीदनी पड़े, लेकिन भाजपा ने छह महीनों में सब बर्बाद कर दिया।

वहीं एक प्रेसवार्ता में आप की दिल्ली इकाई ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी अस्पतालों को बर्बाद कर रही है। यही वजह है कि जानबूझ कर सरकारी अस्पतालों में सर्जिकल उपकरण, ग्लव्स व दवाओं की कमी की जा रही है।