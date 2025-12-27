Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    NCHM JEE 2026: एनसीएचएम जेईई के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस दिन होगा एग्जाम

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:44 PM (IST)

    एनटीए की ओर से नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार 25 जनवरी तक अप्लाई कर ...और पढ़ें

    Hero Image

    NCHM JEE 2026: यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (NCHMJEE) में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 26 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। जो उम्मीदवार होटल मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। अब वे  ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें, NCHM JEE 2026 में आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना होगा। सामान्य एवं ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 450 रुपये निर्धारित की गई है।

    परीक्षा पैटर्न

    यह परीक्षा 25 अप्रैल, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से न्यूमेरिकल एबिलिटी एवं एनालिटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स और अंग्रेजी विषय से 120 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।

    पात्रता मानदंड

    इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की हो।

    NCHM JEE 2026ऐसे करें खुद अप्लाई

    जो उम्मीदवार नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं। वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से आवेदन कर सकते हैं।

    • रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/nchm-jee पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
    • इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    यह भी पढ़ें: CGPSC Admit Card 2025: सूबेदार, सब इंस्पेक्टर कैडर और प्लाटून कमांडर एडमिट कार्ड यहां psc.cg.gov.in से करें डाउनलोड