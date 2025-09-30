National Flag of New Zealand: न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय ध्वज को राजा एडवर्ड सप्तम ने दी थी मंजूरी, पहले समुद्र में होता था प्रयोग

न्यूजीलैंड देश का राष्ट्रीय ध्वज 1902 में अपनाया गया था। इस झंडे को राजा एडवर्ड सप्तम की मंजूरी के बाद आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। पहले इस झंडे का प्रयोग समुद्री उद्देश्यों के लिए किया जाता है लेकिन बाद में इसे के नेशनल फ्लैग के रूप में पहचान मिली।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड देश दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक स्वतंत्र देश है। इस देश की राजधानी वेलिंगटन और इसका सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है। न्यूजीलैंड का झंडा नीले रंग की पृष्ठभूमि वाला है, जिसके पहले चौथाई भाग में यूनियन जैक (ब्रिटेन का ध्वज) लगा हुआ है। इसके साथ ही झंडे के दूसरे हिस्से में चार लाल रंग के तारे (Stars) मौजूद हैं। इन स्टार्स के किनारे सफेद रंग के हैं। ये सभी तारे "सदर्न क्रॉस" (Southern Cross) नामक तारामंडल को दर्शाते हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देता है।

1902 में अपनाया गया था न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय ध्वज न्यूजीलैंड का आधिकारिक झंडा 1902 में अपनाया गया था। यह न्यूजीलैंड के राज्य, सरकार और लोगों का प्रतीक है। इसके नीले रंग की पृष्ठभूमि को रॉयल नेवी के ब्लू स्क्वाड्रन के झंडे से लिया गया है। इस झंडे का डिजाइन न्यूजीलैंड की दक्षिण प्रशांत महासागर में अवस्थित भौगोलिक स्थिति और ब्रिटेन के साथ सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है।

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय ध्वज में अंतर अक्सर देखा गया है कि लोग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय ध्वज में कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों ही झंडों की डिजाइन मिलती जुलती है। दोनों ही देशों के झंडों में में यूनियन जैक को प्रदर्शित किया गया है वहीं दोनों ही झंडों का रंग भी नीला है। दोनों ही झंडों में स्टार्स मौजूद हैं।