    ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास, डिजाइन और महत्व, 1901 में आजादी के साथ मिली आधिकारिक पहचान

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:02 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया देश को ब्रिटिशर्स से आजादी 1 जनवरी 1901 को मिली। पहली बार प्रधानमंत्री एडमंड बार्टन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज मेलबर्न के Exhibition Building पर फहराया गया था। इसे आधिकारिक तौर पर 1903 में किंग एडवर्ड VII द्वारा स्वीकृत किया गया। इसके बाद इसमें बदलाव हुए और 1908 के बाद से ऑस्ट्रेलिया उसी झंडे का उपयोग कर रहा है।

    Flag of Australia: ऑस्ट्रलिया के राष्ट्रीय ध्वज का पूरा इतिहास।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया को एक स्वतंत्र देश एवं महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। दुनियाभर में ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। इस देश को आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1901 को आजाद किया गया था। शुरुआत में ब्रिटिश संसद ने छह उपनिवेशों को मिलाकर 'कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया' का गठन किया। हालांकि, इसके बाद भी ब्रिटेन के रूल इस देश में लागू रहे। पूर्ण स्वतंत्रता 3 मार्च 1986 में मिली जब 'ऑस्ट्रेलिया एक्ट' के तहत ब्रिटेन के संसद और न्यायपालिका के सारे अधिकार इस देश से समाप्त हो गए।

    आजादी से पहले झंडों में हुए कई बदलाव

    आजादी से पहले तक ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय औपनिवेशिक ध्वज (यूनियन जैक) से मिलकर बना था। इसमें सफेद बैकग्राउंड पर पर लाल क्रॉस पर चार सफेद आठ नुकीले तारे प्रदर्शित किए गए थे। इसके बाद इसमें बदलाव हुए। 1831 से लेकर 1920 के दशक तक इसी प्रकार का झंडों का उपयोग किया गया। इसके बाद यूरेका स्टॉकडे ध्वज जिसमें कि नीले बैकग्राउंड पर पर सफेद आठ नुकीले तारों वाला एक सफेद क्रॉस बनाया गया था। इस झंडे को 1854 में एक श्रमिक विवाद के दौरान फहराया गया जो काफी प्रचलित हुआ।

    आजादी के साथ ऑस्ट्रेलिया के झंडे को मिली आधिकारिक पहचान

    1 जनवरी 1901 को ऑस्ट्रेलिया को आजाद माना गया। आजादी मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नए झंडे को डिजाइन किया गया और पहली बार 3 सितंबर 1901 को ध्वज फहराया गया। इसी दिन पर प्रधानमंत्री एडमंड बार्टन ने झंडा डिजाइन प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की और नया राष्ट्रीय ध्वज मेलबर्न के Exhibition Building पर फहराया गया था। इसे आधिकारिक तौर पर 1903 में किंग एडवर्ड VII द्वारा स्वीकृत किया गया।

    उस समय का झंडे में एक नीले बैकग्राउंड वाले कैंटन में यूनियन जैक था। इसमें क्रॉस तारामंडल के रूप में पांच सफेद बहुबिंदु वाले सितारे और एक सात-बिंदु वाला "कॉमनवेल्थ स्टार" जो छह ऑस्ट्रेलियाई राज्यों और उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं को प्रदर्शित किया गया।

    14 फरवरी 1954 को मिला आधिकारिक दर्जा

    1903 के बाद में इसमें कुछ संशोधन किये गए। 8 दिसंबर 1908 को ऑस्ट्रेलिया के अंतिम ध्वज का डिजाइन तय हुआ, जिसमें कॉमनवेल्थ स्टार में सातवां बिंदु जोड़ा गया। तबसे लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया इसी झंडे का उपयोग करता है। 14 फरवरी 1954 को 'Flags Act 1953' के तहत इसे औपचारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई।

    Australian National Flag: कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

    • ऑस्ट्रलिया का पहला ध्वजरोहण: 3 सितंबर 1901
    • नेशनल फ्लैग को आधिकारिक स्वीकृति: 1903
    • वर्तमान फ्लैग की डिजाइन का निर्धारण: 1908
    • संसद द्वारा ध्वज को राष्ट्रीय दर्जा: 14 फरवरी 1954

    ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय ध्वज की विशेषताएं 

    • पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड): गहरा नीला
    • ऊपरी बाएं भाग में: यूनियन जैक
    • यूनियन जैक के नीचे: सात बिंदु वाला कॉमनवेल्थ स्टार (संघ के छह राज्य + एक क्षेत्र)
    • दाएं भाग में: पांच सफेद सितारे (दक्षिणी क्रॉस तारामंडल)
    • अनुपात: 2:3 (लंबाई:चौड़ाई)

