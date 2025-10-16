Language
    MSBTE Winter Exam Admit Card 2025: विंटर सेमेस्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां msbte.ac.in से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:40 PM (IST)

    महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की ओर से विंटर सेमेस्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एमएसबीटीई की ओर से प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन 28 अक्टूबर से 06 नवंबर 2025 के बीच किया जाएगा। 

    MSBTE Winter Exam Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की ओर से विंटर सेमेस्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार था, अब वे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एमएसबीटीई की ओर से एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट msbte.ac.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एनरोलमेंट नंबर और सीट नंबर जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करना होगा।

    यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    MSBTE Winter Exam Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    एमएसबीटीई की ओर से विंटर सेमेस्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट msbte.ac.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर एग्जाम सेक्शन पर क्लिक करें।
    • एग्जाम सेक्शन पर क्लिक करने के बाद हॉल टिकट पर क्लिक करें।
    • इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे एनरोलमेंट नंबर और सीट नबंर को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन होगी परीक्षा

    एमएसबीटीई की ओर प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन 28 अक्टूबर से 06 नवंबर, 2025 के बीच किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, थ्योरी परीक्षा का आयोजन 11 नवंबर से 03 दिसंबर, 2025 के बीच किया जाएगा। साथ ही परीक्षा समाप्त होने के पश्चात जनवरी, 2026 में संभावित रूप से रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। 

    सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि, रोल नंबर आदि की जांच अच्छे से कर लें, ताकि परीक्षा वाले दिन अंतिम समय में कोई परेशानी न हो। 

