MSBTE Winter Exam Admit Card 2025: विंटर सेमेस्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां msbte.ac.in से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की ओर से विंटर सेमेस्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार था, अब वे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एमएसबीटीई की ओर से एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट msbte.ac.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एनरोलमेंट नंबर और सीट नंबर जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करना होगा।