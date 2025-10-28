Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    MPPSC PCS Notification 2025: मध्य प्रदेश पीसीएस एग्जाम नोटिफिकेशन कब होगा जारी, चेक करें संभावित डेट्स

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:58 PM (IST)

    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से MPPSC PCS 2025 Notification अगले माह में जारी होने की संभावना है। अधिसूचना आने के बाद अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। इस भर्ती के लिए एग्जाम का आयोजन फरवरी माह में करवाया जा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    MPPSC PCS Notification 2025 जल्द आने की उम्मीद।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एमपी पीसीएस एग्जाम की तैयारियों में लगे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन अगले माह में जारी की जा सकती है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही एग्जाम डेट समेत अन्य डिटेल भी साझा की जाएंगी। इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से मपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एमपी पीसीएस एग्जाम के लिए पात्रता

    एमपी राज्य सेवा परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु वर्दीधारी पदों के लिए 33 वर्ष एवं अन्य पदों के लिए 40 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग से आने वाले युवाओं को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

    सिलेक्शन प्रॉसेस

    एमपी पीसीएस एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को तीन चरणों की परीक्षा से होकर गुजरना होगा। सबसे पहले प्रीलिम एग्जाम का आयोजन किया जायेगा। जो अभ्यर्थी इसमें सफलता प्राप्त करेंगे वे मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे। मेंस एग्जाम के बाद अंत में उम्मीदवारों को इंटरव्यू में भाग लेना होगा। लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का नाम अंतिम लिस्ट में होगा उन्हें रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस

    • मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2025 में आवेदन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर Online Application Form के लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब अगले पेज में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 से सम्बंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • मांगी गयी डिटेल भरें एवं इसके बाद Pay for Unpaid Application Form पर क्लिक करके शुल्क जमा करना होगा।
    • अंत में आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

    आवेदन फीस

    सामान्य श्रेणी एवं अन्य राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों को फीस के रूप में 500 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांग श्रेणी से आने वाले युवाओं को फीस के रूप में 250 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस के अलावा अभ्यर्थियों को पोर्टल शुल्क के रूप में 40 रुपये अलग से जमा करना होगा।

    यह भी पढ़ें- MP Police Bharti 2025: एमपी पुलिस एसआई, सूबेदार पदों पर आवेदन स्टार्ट, ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र