Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    MPPSC Admit Card: मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा एडमिट कार्ड का रिवाइज्ड लिंक जारी, यहां करें डाउनलोड, एग्जाम इस डेट में

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:05 AM (IST)

    एमपीपीएससी की ओर से कंप्यूटर साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए संशोधित एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव कर दिया गया है। अभ्यर्थी तुरंत ही वेबसाइट य ...और पढ़ें

    Hero Image

    MP Assistant Professor Exam Admit Card released

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस परीक्षा 2025 के लिए रिवाइज्ड एडमिट कार्ड लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वे तुरंत ही नया प्रवेश पत्र एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आयोग ने दी अभ्यर्थियों को सलाह

    आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड पहले जारी किये जा चुके थे लेकिन एडमिट कार्ड में माइनस मार्किंग के प्रावधान वाला बिंदु दिया गया था। इसके बाद इसको लेकर आयोग ने अपनी गलती सुधारते हुए नया एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव किया और साथ ही अभ्यर्थियों से सलाह दी कि सभी अभ्यर्थी अपना नया प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर लें।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर विजिट करें।
    • होम पेज पर एडमिट कार्ड बटन पर क्लिक करें।
    • अब नए पेज पर Admit Card - Assistant Professor (Computer Science) Exam 2025 के लिंक बटन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं वेरिफिकेशन कोड दर्ज करके Login पर क्लिक करें।
    • अब प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें।

    Assistant Professor (Computer Science) Exam 2025 Admit Card Link

    mppsc admit card 2025

    नोटिफिकेशन में दी गई ये डिटेल

    एमपीपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि "सहायक प्राध्यापक कम्प्यूटर साइंस परीक्षा-2025 का आयोजन दिनांक 04.01.2026 को दो सत्रों में किया जाना है। इस हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने हेतु लिंक प्रकाशित की गई थी। किन्तु यह संज्ञान में आया है कि उक्त परीक्षा के प्रवेश-पत्र के बिन्दु कमांक-03 में ऋणात्मक मूल्यांकन का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है । जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए वे अभ्यर्थी एवं अन्य अभ्यर्थी भी आयोग द्वारा लिंक प्रकाशित होने पर संशोधित प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।"

    यह भी पढ़ें- FSSAI: फूड एनालिस्ट पदों पर सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, ग्रेजुएट से लेकर पीएचडी उत्तीर्ण कर सकते हैं अप्लाई