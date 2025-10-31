MPPGCL Apprentices Recruitment 2025: मध्य प्रदेश में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू, इतना मिलेगा हर महीने स्टाइपेंड

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) की ओर से अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए युवाओं से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार एमपीपीजीसीएल में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 10 नवंबर, 2025 तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एमपीपीजीसीएल की ओर से अप्रेंटिसशिप के लिए कुल 27 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।