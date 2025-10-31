Language
    MPPGCL Apprentices Recruitment 2025: मध्य प्रदेश में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू, इतना मिलेगा हर महीने स्टाइपेंड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 01:24 PM (IST)

    एमपीपीजीसीएल में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पद से संबंधित विषय में स्नातक या डिप्लोमा होना चाहिए।

    MPPGCL Apprentices Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) की ओर से अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए युवाओं से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार एमपीपीजीसीएल में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 10 नवंबर, 2025 तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एमपीपीजीसीएल की ओर से अप्रेंटिसशिप के लिए कुल 27 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

    पात्रता मानदंड

    • ग्रेजुएट अप्रेंटिस में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।
    • टेक्निशियन अप्रेंटिस में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी विषय में डिप्लोमा होना चाहिए।
    • जनरल स्ट्रीम के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास बी फार्मा, बीसीए, बीएससी, बीए एवं बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए।
    • इसके साथ ही अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार इससे पहले किसी अप्रेंटिसशिप में पंजीकृत नहीं हुआ हो या किसी संस्थान में एक वर्ष या इससे अधिक समय तक काम नहीं किया हो।
    • अभ्यर्थी ने आवेदन करने के लिए अपनी डिग्री या डिप्लोमा सत्र 2025-26 से अधिकतम तीन वर्ष के अंदर उत्तीर्ण किया हो।
    • साथ ही आवेदन-पत्र में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पर आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

    कैसे होगा चयन

    अभ्यर्थियों का चयन पिछली कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही अप्रेंटिसशिप की अवधि समाप्त होने के पश्चात एमपीपीजीसीएल की ओर से उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के लिए बाध्यता नहीं होगा।

    कितना मिलेगा स्टाइपेंट

    अप्रेंटिसशिप के तहत चयनित ग्रेजुएट अप्रेंटिस को प्रतिमाह 12,300 रुपये और टेक्निशियन अप्रेंटिस को प्रतिमाह 10,900 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

    इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

    अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन-पत्र के साथ यहां बताए गए दस्तावेजों को भी जमा करना होगा, जो इस प्रकार है।

    • मध्य प्रदेश का स्थाई निवास प्रमाण-पत्र का प्रिंट आउट
    • विकलांगता प्रमाण-पत्र का प्रिंट आउट
    • जाति प्रमाण पत्र का प्रिंट आउट
    • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रिंट आउट
    • डिग्री/डिप्लोमा का डिग्री प्रिंट आउट
    • कक्षा दसवीं व बारहवीं का प्रमाण-पत्र

