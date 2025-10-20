Language
    MPESB Recruitment 2025: समूह-2 उप-समूह-3 के 454 पदों पर निकली भर्ती, रजिस्ट्रेशन 29 अक्टूबर से शुरू

    Updated: Mon, 20 Oct 2025 03:00 PM (IST)

    मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (MPESB) की ओर से समूह-2 उप-समूह-3 के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार इन पदों के लिए 29 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर, 2025 को दो पाली में किया जाएगा। 

    MPESB Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (MPESB) की ओर से समूह-2 उप-समूह-3 के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के तहत समूह-2 उप-समूह-3 के कुल 454 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सामान्य उम्मीदवारों के लिए कुल 146 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 पद, एससी के लिए 58 पद, एसटी के लिए 69 पद और ईबीसी के लिए 152 पद आरक्षित किए गए हैं। साथ ही इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 12 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    29 अक्टूबर तक फॉर्म में सुधार करने का मौका

    उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए 29 अक्टूबर से 17 नवंबर, 2025 तक का समय दिया जाएगा। साथ ही आयोग की ओर से परीक्षा 13 दिसंबर, 2025 को दो पाली में आयोजित कराई जाएगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। उम्मीदवारों को पहली  पाली के लिए 7 से 8 बजे के बीच और दूसरी पाली के लिए 1 से 2 बजे के बीच रिपोर्ट करना होगा। 

    एप्लीकेशन फीस

    एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये, जबकि मध्य प्रदेश के एससी एवं एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपये निर्धारित की गई है।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता, विज्ञान, कंप्यूटर योग्यता और संबंधित विषय से 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

    आयु-सीमा

    समूह-2 उप-समूह-3 के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की गई है।

    शैक्षणिक योग्यता

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान या ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। इसके अलावा, उम्मादवारों के पास इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आदि में इंजीनिरिंग डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों कों कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए।

