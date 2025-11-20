MP SET 2025: आज है मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट, कल से लेट फीस का करना होगा भुगतान

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2025 में शामिल होने की सोच रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से MP SET 2025 Application Form भरने की लास्ट डेट आज यानी 20 नवंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे तुरंत ही आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कल से लगेगी लेट फीस जो अभ्यर्थी आज आवेदन नहीं कर पाएंगे वे कल से लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकेंगे। पहले चरण में अभ्यर्थी 21 से 28 नवंबर तक और दूसरे चरण में अभ्यर्थी लेट फीस के साथ 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भर सकेंगे।

22 नवंबर तक फॉर्म में किया जा सकेगा संशोधन एप्लीकेशन फॉर्म में गलती होने पर अभ्यर्थियों को उसमें सुधार का मौका दिया गया है। करेक्शन विंडो 22 नवंबर तक ओपन रहेगी। ऐसे में अभ्यर्थी तय तिथि के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म में सुधार कर सकते हैं।

फॉर्म भरने के लिए योग्यता एवं मापदंड मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2025 में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की गई है। जो अभ्यर्थी चौथे सेमेस्टर या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं वे भी इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। इस परीक्षा के लिए आयु सीमा का बंधन नहीं है।