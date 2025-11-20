Language
    MP SET 2025: आज है मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट, कल से लेट फीस का करना होगा भुगतान

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:08 AM (IST)

    एमपीपीएससी की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा एप्लीकेशन फॉर्म (MP SET 2025 Form) भरने की लास्ट डेट 20 नवंबर (बिना लेट फीस) निर्धारित है। ऐसे में योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए तुरंत ही फॉर्म भर सकते हैं। कल से लेकर 1 दिसंबर तक फॉर्म भरने पर लेट फीस का भुगतान करना होगा।

    MP SET 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2025 में शामिल होने की सोच रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से MP SET 2025 Application Form भरने की लास्ट डेट आज यानी 20 नवंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे तुरंत ही आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

    कल से लगेगी लेट फीस

    जो अभ्यर्थी आज आवेदन नहीं कर पाएंगे वे कल से लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकेंगे। पहले चरण में अभ्यर्थी 21 से 28 नवंबर तक और दूसरे चरण में अभ्यर्थी लेट फीस के साथ 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भर सकेंगे।

    22 नवंबर तक फॉर्म में किया जा सकेगा संशोधन

    एप्लीकेशन फॉर्म में गलती होने पर अभ्यर्थियों को उसमें सुधार का मौका दिया गया है। करेक्शन विंडो 22 नवंबर तक ओपन रहेगी। ऐसे में अभ्यर्थी तय तिथि के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म में सुधार कर सकते हैं।

    फॉर्म भरने के लिए योग्यता एवं मापदंड

    मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2025 में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की गई है। जो अभ्यर्थी चौथे सेमेस्टर या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं वे भी इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। इस परीक्षा के लिए आयु सीमा का बंधन नहीं है।

    इन स्टेप्स से करें अप्लाई

    • एमपी एसईटी एप्लीकेशन फॉर्म 2025 भरने के लिए सबसे पहले MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर Apply Online पर क्लिक करें।
    • अब एसईटी के सामने लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद जानकारी पढ़ लें।
    • अब मांगी गई डिटेल दर्ज करके पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल दर्ज करके फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
    एप्लीकेशन फीस

    एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ साथ जनरल श्रेणी एवं अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को 500 रुपये और मध्य प्रदेश की रिजर्व कैटेगरी को 250 रुपये शुल्क के रूप में जमा करना होगा। इस शुल्क के साथ ही पोर्टल शुल्क 40 रुपये अतिरिक्त जमा करना होगा। अगर आपसे आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो आपको 50 रुपये जमा करके संशोधन करने का मौका दिया जाएगा।

