MP SET 2025: मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा स्थगित, नई डेट जल्द होगी घोषित, 1 जनवरी तक आवेदन का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य राज्य पात्रता परीक्षा (SET) 2025 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी 2026 को करवाया जाना था जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी एमपीपीएससी की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है।

अपरिहार्य कारणों के चलते परीक्षा हुई स्थगित आपको बता दें कि एमपीपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन में परीक्षा रद्द करने को लेकर कारण नहीं बताया गया है। नोटिस में दी गई जानकारी के मुताबिक "राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) -2025 हेतु विज्ञापन क्रमांक-01/सेट/2025 दिनांक 15.10.2025 आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया था, जिसके अनुसार राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)-2025 आयोजन दिनांक 11.01.2026 (रविवार) को किया जाना प्रस्तावित था। अपरिहार्य कारणों से उक्त परीक्षा का आयोजन स्थगित किया जाता है।"