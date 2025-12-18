MP SET 2025: मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा स्थगित, नई डेट जल्द होगी घोषित, 1 जनवरी तक आवेदन का मौका
एमपीपीएससी की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा 11 जनवरी को आयोजित होनी थी जिसे अब अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया है। नई एग्जाम डेट की घोषणा जल ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य राज्य पात्रता परीक्षा (SET) 2025 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी 2026 को करवाया जाना था जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी एमपीपीएससी की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है।
अपरिहार्य कारणों के चलते परीक्षा हुई स्थगित
आपको बता दें कि एमपीपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन में परीक्षा रद्द करने को लेकर कारण नहीं बताया गया है। नोटिस में दी गई जानकारी के मुताबिक "राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) -2025 हेतु विज्ञापन क्रमांक-01/सेट/2025 दिनांक 15.10.2025 आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया था, जिसके अनुसार राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)-2025 आयोजन दिनांक 11.01.2026 (रविवार) को किया जाना प्रस्तावित था। अपरिहार्य कारणों से उक्त परीक्षा का आयोजन स्थगित किया जाता है।"
परीक्षा की नई तिथि जल्द होगी घोषित
एमपीपीएससी की ओर नई एग्जाम डेट की घोषणा जल्द ही की जाएगी। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व डाउनलोड कर सकते हैं।
1 जनवरी तक फॉर्म भरने का मौका
जो अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 1 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। हालांकि, अभी आवेदन करने के साथ आवेदन फीस के साथ ही लेट फीस का भुगतान भी करना होगा।
कुल 31 विषयों के लिए आयोजित होगी राज्य पात्रता परीक्षा
एमपीपीएससी की ओर से मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन कुल 31 विषयों के लिए करवाया जायेगा। सभी विषयों की जानकारी निम्नलिखित है-
- 01-रसायन विज्ञान
- 02- वाणिज्य
- 03- संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग
- 04- अपराधशास्त्र
- 05- रक्षा और रणनीतिक अध्ययन
- 06- पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान
- 07- अर्थशास्त्र
- 08- अंग्रेजी
- 09- भूगोल
- 10- हिन्दी
- 11- इतिहास
- 12- गृह विज्ञान
- 13- विधि
- 14- पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
- 15- जीव विज्ञान
- 16- प्रबंधन
- 17- गणितीय विज्ञान
- 18- नृत्य
- 19- दर्शनशास्त्र
- 20- शारीरिक शिक्षा
- 21- भौतिक विज्ञान
- 22- राजनीति विज्ञान
- 23- मनोविज्ञान
- 24- मराठी
- 25- संगीत
- 26- संस्कृत
- 27- समाजशास्त्र
- 28- परम्परागत संस्कृत विषय Sanskrit Traditional Subject (ज्योतिष, प्राच्य, साहित्य, व्याकरण, धर्मशास्त्र)
- 29- उर्दू
- 30- चित्रकला
- 31- योग
