    MP Police Vacancy 2025: एमपी पुलिस एसआई, सूबेदार पदों पर जल्द कर लें आवेदन, फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:04 PM (IST)

    एमपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर, सूबेदार भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक है। ऐसे में जो अभ्यर्थी स्नातक उत्तीर्ण हैं और पुलिस विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं वे अंतिम दिनों में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

    MP Police Vacancy 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के पास बेहतरीन मौका है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI) एवं सूबेदार के रिक्त पदों पर निकाली गई है जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 10 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं और भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर फॉर्म भर लें।

    कुल 500 पदों पर होंगी नियुक्तियां

    इस भर्ती के माध्यम से मध्य प्रदेश में कुल 500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के लिए 472 पद और सूबेदार के 28 पद आरक्षित हैं।

    ग्रेजुएट युवा भर्ती के लिए पात्र

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन (स्नातक) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी की अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार 33/ 38 साल से ज्यादा न हो। ऊपरी उम्र में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को छूट मिलेगी। ध्यान रखें कि उम्र की गणना 10 नवंबर 2025 के अनुसार होगी।

    एप्लीकेशन फीस

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए जनरल श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों को शुल्क के रूप में 500 रुपये जमा करना होगा। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए फीस 2500 रुपये जमा करना होगा। फीस के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 60 रुपये अलग से देय होगा।

    स्वयं भर सकते हैं फॉर्म

    सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि वे इस भर्ती में शामिल होने के लिए स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स नीचे दी जा रही हैं।

    • एमपी पुलिस भर्ती भर्ती 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।
    • होम पेज हिंदी या अंग्रेजी का चयन करना होगा।
    • अब वेबसाइट पर Online Form - Subedar & Sub-Inspector Recruitment Test For Police H.Q., Home (Police) -2025 Start From पर क्लिक करना होगा।
    • अब नए पेज पर पहले मांगी गई डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
    MP Police SI Bharti 2025 notification

    परीक्षा जनवरी माह में होगी आयोजित

    एमपीईएसबी की ओर से दी गई डिटेल के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा का आयोजन 9 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगी। परीक्षा से कुछ दिन पूर्व अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जायेंगे। परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट में भाग लेना होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी।

