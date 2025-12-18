Language
    MP Police Constable Answer Key 2025: पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी, 20 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:53 PM (IST)

    एमपीईएसबी की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी अभ्यर्थी वेबसाइट या इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं।

    Hero Image

    MP Police Constable 2025 Answer Key

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 टेस्ट के संपन्न होने के बाद प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी ऑनलाइन माध्यम से एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जारी हुई है जहां से परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

    

    इस डेट तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

    उत्तर कुंजी द्वारा अभ्यर्थी अपने प्रश्न उत्तरों का अच्छे से मिलान कर लें। इस दौरान अगर वे किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो 20 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। आंसर की से उत्तरों का मिलान करके उम्मीदवार प्राप्त अंकों की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं।

    आंसर की डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको हिंदी या अंग्रेजी का चुनाव करना है।
    • अब Latest Updates में Online Question/Answer Objection Link - Police Constable Recruitment Test - 2025 पर क्लिक करना है।
    • नए पेज पर ऑब्जेक्शन ट्रैकर पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल (लॉग इन क्रेडेंशिएल) दर्ज करें।
    • आंसर की से प्रश्न उत्तर चेक करें और अगर कोई आपत्ति है तो उत्तर को चुनकर ऑब्जेक्शन दर्ज कर लें।

    MP Police Constable Recruitment Test 2025 Answer Key Link

    MP Police Constable Answer Key

    आपको बता दें एमपीईएसबी की ओर से परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2025 तक करवाया गया था। एग्जाम दो शिफ्ट में सपन्न हुआ। पहली शिफ्ट के लिए परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 4:30 तक आयोजित हुई।

    फाइनल आंसर की के आधार पर जारी होगा रिजल्ट

    प्रोविजनल आंसर की पर दर्ज आपत्तियों का निराकरण एमपीईएसबी की ओर से विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जायेगा और फाइनल आंसर की तैयार होगी। अंतिम उत्तर कुंजी को ध्यान में रखकर ही रिजल्ट जारी किया जायेगा। इस भर्ती के माध्यम से कॉन्स्टेबल के 7500 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

