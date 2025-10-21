MP Police Constable Admit Card 2025: एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड कभी भी हो सकते हैं जारी, इस डेट में होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिए 30 अक्टूबर से प्रस्तावित है। ऐसे में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो कभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। प्रवेश पत्र ऑनलाइन माध्यम से मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे जहां से आवेदनकर्ता लॉग इन डिटेल दर्ज करके डाउनलोड कर पाएंगे।

परीक्षा शिफ्ट एवं टाइमिंग एमपीईएसबी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट के लिए परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 4:30 तक होगी। पहली शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग का टाइम सुबह 7:30 से 8:30 तक एवं दूसरी शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 12:30 से 1:30 तक निर्धारित है।