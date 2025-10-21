MP Police Constable Admit Card 2025: एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड कभी भी हो सकते हैं जारी, इस डेट में होगी परीक्षा
एमपीईएसबी की ओर से एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा 30 अक्टूबर से प्रस्तावित है।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिए 30 अक्टूबर से प्रस्तावित है। ऐसे में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो कभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। प्रवेश पत्र ऑनलाइन माध्यम से मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे जहां से आवेदनकर्ता लॉग इन डिटेल दर्ज करके डाउनलोड कर पाएंगे।
परीक्षा शिफ्ट एवं टाइमिंग
एमपीईएसबी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट के लिए परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 4:30 तक होगी। पहली शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग का टाइम सुबह 7:30 से 8:30 तक एवं दूसरी शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 12:30 से 1:30 तक निर्धारित है।
एडमिट कार्ड ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड
- एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड 2025 जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा।
- अब हिंदी या अंग्रेजी का चुनाव करके मुख्य पेज पर एक्साइज कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कोड दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।
परीक्षा पैटर्न
एमपीईएसबी की ओर से इस भर्ती परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 घंटे के समय प्रदान किया जायेगा। पेपर में सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से 40 प्रश्न, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि से 30 प्रश्न और विज्ञान एवं सरल अंक गणित विषय से 30 सवाल पूछे जायेंगे।
प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थियों को 1 अंक प्रदान किया जायेगा। इस परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं है, ऐसे में अभ्यर्थी सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अधिक डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
