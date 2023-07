MP Police Bharti 2023: बिहार के बाद अब एमपी में भड़के अभ्यर्थी, 7411 कॉन्स्टेबल भर्ती से इसलिए हैं नाराज

MP Police Bharti 2023 राज्य में पुलिस में 7411 सिपाही भर्ती को लेकर हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया था। इस वैकेंसी के तहत कुल पदों में कांस्टेबल जीडी की 7090 और कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की 321 वैकेंसी हैं। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2023 है। इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए।

MP Police Bharti 2023: एमपी कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की उम्मीदवार कर रहे मांग

एजुकेशन डेस्क। MP Police Bharti 2023: बिहार में शिक्षक भर्ती में पूरे देश भर के अभ्यर्थियों को मौका देने पर हुए विवाद के अब मध्य प्रदेश में भी उम्मीदवार कॉन्स्टेबल भर्ती को लेकर नाराज हैं। कैंडिडेट्स की नाराजगी की वजह यह है कि वे वेबसाइट के सही ढंग से काम नहीं करने के चलते वे फॉर्म नहीं भर पाएं हैं। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि में विस्तार की मांग कर रहे हैं। राज्य में पुलिस में 7411 सिपाही भर्ती को लेकर हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया था। इस वैकेंसी के तहत कुल पदों में कांस्टेबल जीडी की 7090 और कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की 321 वैकेंसी हैं। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई, 2023 है। आवेदन की अंतिम तिथि बीतने तक तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट के ठीक ढंग से काम नहीं करने के चलते अप्लाई नहीं कर पाएं है। इसकी वजह से अब उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि वे आवेदन की लास्ट डेट को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से लास्ट डेट को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं इस पर फिलहाल कोई निर्देश मंडल की ओर से जारी नहीं किए गए हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाएं रखें। मध्य प्रदेश में कॉन्स्टेबल भर्ती के अलावा, जल्द ही सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कॉन्स्टेबल भर्ती के बाद सबइंस्पेक्टर पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल, इस वैकेंसी के लिए नियमावाली तैयारी की जा रही है। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए। यह भी पढ़ें: MP Police SI Bharti 2023: मध्य प्रदेश के युवाओं की बल्ले-बल्ले, कांस्टेबल के बाद होगी SI के पदों पर भी भर्ती

