    MP Police Admit Card 2025: एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां दिए डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:17 PM (IST)

    एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं जिसे अभ्यर्थी तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in या इस पेज पर दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की शुरुआत 30 अक्टूबर से की जायेगी।

    MP Police Constable Admit card यहां से करें Download

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन भी अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था वे तुरंत ही एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके MP Police Constable Admit card Download कर सकते हैं। प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ताओं को लॉग इन डिटेल दर्ज करना होगा।

    परीक्षा तिथि, शिफ्ट एवं टाइमिंग

    एमपीईएसबी की ओर से परीक्षा की शुरुआत 30 अक्टूबर से की जाएगी। एग्जाम का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट के लिए परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 4:30 तक होगी। पहली शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग का टाइम सुबह 7:30 से 8:30 तक एवं दूसरी शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 12:30 से 1:30 तक निर्धारित है।

    परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

    • एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर विजिट करें।
    • अब हिंदी या अंग्रेजी का चुनाव करके मुख्य पेज पर Latest Updates में Test Admit Card - Police Constable Recruitment Test - 2025 पर क्लिक करें।
    • इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मां के नाम के दो अक्षर, आधार कार्ड के लास्ट 4 अंक एवं दिया गया कोड दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक करना होगा।
    • अब प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

    MP Police Constable Admit Card 2025 Link

    MP Police Admit Card

    एग्जाम पैटर्न

    एमपीईएसबी की ओर से इस भर्ती परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 घंटे के समय प्रदान किया जायेगा। पेपर में सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से 40 प्रश्न, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि से 30 प्रश्न और विज्ञान एवं सरल अंक गणित विषय से 30 सवाल पूछे जायेंगे।
    प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थियों को 1 अंक प्रदान किया जायेगा। इस परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं है, ऐसे में अभ्यर्थी सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अधिक डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

