MP FSO Admit Card 2025: एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा एडमिट कार्ड 3 दिसंबर को होंगे जारी, एग्जाम इस डेट में होगा संपन्न
एमपीपीएससी की ओर से फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर को करवाया जायेगा जिसके लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड 3 दिसंबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे। एडमिट कार्ड mponline.gov.in पर जारी होंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। इस भर्ती परीक्षा के लिए सभी आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 3 दिसंबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र जारी होते ही वेबसाइट mppsc.mp.gov.in से लॉग इन डिटेल दर्ज डाउनलोड कर पाएंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।
परीक्षा 14 दिसंबर को होगी आयोजित
एमपीपीएससी की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर को करवाया जायेगा। एग्जाम परीक्षा के लिए टाइमिंग दोपहर 12 बजे से लेकर अपरान्ह 3 बजे तक रहेगी।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका
- एमपीपीएससी एफएसओ एडमिट कार्ड 2025 जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉग इन डिटेल दर्ज कर सबमिट करनी होगी।
- जानकारी सबमिट होते ही प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।
परीक्षा के लिए इन चीजों को ले जाने की होगी अनुमति
परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों को अपने साथ केवल ई-प्रवेश पत्र, वैध पहचान पत्र, पेन, स्वयं का फोटोग्राफ (यदि आवश्यक हो), पानी की पारदर्शी बॉटल एवं अन्य कोई सामग्री जो ई-प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट है, लाने की अनुमति होगी।
इन चीजों पर रहेगी मनाही
- परीक्षा केन्द्र पर वर्जित वस्तुएं जैसे- पेंसिल, रबर (इरेजर), व्हाइटनर, शॉर्पनर, ब्लेड, स्केल, बैग्स, मोबाइल फोन, पेनड्राइव, कैल्कुलेटर, पठन सामग्री, चाबी व एसेसरीज़ जैसे- बालों को बांधने वाले क्लचर / बक्कल, हाथ के बैंड / हाथ में पहने जाने वाले मैटेलिक बैंड / चमड़े के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बैल्ट, डिजिटल घड़ी, स्मार्ट घड़ी, एनालॉग घड़ी, कफलिंक, धूप का चश्मा, पर्स / वॉलेट, टोपी, ब्लूटूथ, हैंडफी, आई. टी. गैजेट्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य कोई ऐसे उपकरण जो संचार उपकरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं, लाइटर्स / माचिस बॉक्स, किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य कोई कीमती सामान परीक्षा केन्द्र में लाने की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थियों का परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा।
कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती के माध्यम से फूड सेफ्टी ऑफिसर के कुल 67 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से वर्ग के अनुसार अनरिजर्व के लिए 14, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए 23 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पद आरक्षित हैं। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।
