MP FSO Admit Card 2025: एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा एडमिट कार्ड 3 दिसंबर को होंगे जारी, एग्जाम इस डेट में होगा संपन्न

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। इस भर्ती परीक्षा के लिए सभी आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 3 दिसंबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र जारी होते ही वेबसाइट mppsc.mp.gov.in से लॉग इन डिटेल दर्ज डाउनलोड कर पाएंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परीक्षा 14 दिसंबर को होगी आयोजित एमपीपीएससी की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर को करवाया जायेगा। एग्जाम परीक्षा के लिए टाइमिंग दोपहर 12 बजे से लेकर अपरान्ह 3 बजे तक रहेगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका एमपीपीएससी एफएसओ एडमिट कार्ड 2025 जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको लॉग इन डिटेल दर्ज कर सबमिट करनी होगी।

जानकारी सबमिट होते ही प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे। परीक्षा के लिए इन चीजों को ले जाने की होगी अनुमति परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों को अपने साथ केवल ई-प्रवेश पत्र, वैध पहचान पत्र, पेन, स्वयं का फोटोग्राफ (यदि आवश्यक हो), पानी की पारदर्शी बॉटल एवं अन्य कोई सामग्री जो ई-प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट है, लाने की अनुमति होगी।