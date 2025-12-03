MP FSO Admit Card 2025 Link: फूड सेफ्टी अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां दिए डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से खाद्य सुरक्षा आधिकारिक भर्ती एडमिट कार्ड (MP Food Safety Officer Admit card) डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

परीक्षा तिथि एवं शिफ्ट टाइमिंग एमपीपीएससी की ओर से फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षा का आयोजन राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 14 दिसंबर 2025 को करवाया जायेगा। परीक्षा एक शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से लेकर अपरान्ह 3 बजे तक संपन्न होगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स एमपीपीएससी एफएसओ एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर विजिट करें।

होम पेज पर Notifications में Admit Card - Food Safety Officer Exam 2025 लिंक पर क्लिक करें।

अब नए पेज पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कोड हल करके Login बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। MP Food Safety Officer Admit Card 2025 Download Link

परीक्षा के लिए इन नियमों का करें पालन सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना प्रवेश पत्र एवं आईडी कार्ड के आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।

परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए वस्तुएं एमपीएससी की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों को अपने साथ केवल ई-प्रवेश पत्र, वैध पहचान पत्र, पेन, स्वयं का फोटोग्राफ (यदि आवश्यक हो), पानी की पारदर्शी बॉटल एवं अन्य कोई सामग्री जो ई-प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट है, लाने की अनुमति होगी।