Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MHT CET 2026: महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेस टेस्ट के लिए शेड्यूल घोषित, इन डेट्स में आयोजित होंगी परीक्षाएं

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 12:12 PM (IST)

    स्टेट कॉमन एंट्रेस टेस्ट सेल महाराष्ट्र द्वारा MHT CET और MBA CET 2026 एग्जाम के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले अटेम्प्ट की परीक्षाएं 24 मार्च से 8 मई तक आयोजित होंगी वहीं दूसरे अटेम्प्ट में 9 मई से 17 मई तक संपन्न होंगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    MHT CET 2026 Schedule announced

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टेट कॉमन एंट्रेस टेस्ट सेल महाराष्ट्र की ओर से महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेस टेस्ट और एमबीए कॉमन एंट्रेस टेस्ट (MHT CET and MBA CET 2026) के लिए संभावित शेड्यूल की घोषणा कर दी गई है। जो भी छात्र इन परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हैं वे परीक्षा तिथियों को ध्यान में रखकर एग्जाम की तैयारियों को तेज कर सकते हैं। आपको बता दें कि MAHACET के पहले अटेम्प्ट की परीक्षाएं 24 मार्च से 8 मई तक आयोजित होंगी वहीं दूसरे अटेम्प्ट में 9 मई से 17 मई तक परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एंट्रेस टेस्ट के अनुसार जानें कब होंगी परीक्षाएं

    CET Exam का नाम  परीक्षा की तिथि 
    MAH-M.P.Ed. CET-2026 24 मार्च 2026
    MAH- M.P.Ed- Field Test (ऑफलाइन) 25 मार्च 2026
    MAH-M.Ed CET-2026 25 मार्च 2026
    MAH-M.HMCT CET-2026 25 मार्च 2026
    MAH-B.Ed (जनरल एवं स्पेशल) और B.Ed ELCT-CET-2026 27 से 29 मार्च 2026 
    MAH-MCA CET-2026 30 मार्च 2026 
    MAH-L.L.B.3 Yrs. CET-2026 1 से 2 अप्रैल 2026
    MAH-B.P.Ed.-CET-2026 4 अप्रैल 2026 
    MAH-B.P.Ed-Field Test (ऑफलाइन) 5 से 7 अप्रैल 2026
    MAH-B.Design CET-2026 5 अप्रैल 2026 
    MAH- MBA/MMS-CET-2026 6 से 8 अप्रैल 2026
    MAH-B.Ed.M.Ed.(तीन वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स)-CET)-2026 9 अप्रैल 2026 
    MAH-AAC CET -2026 10 अप्रैल 2026 
    MAH- MHT CET (PCM Group) -2026 11 से 19 अप्रैल 2026 
    MAH- MHT CET (PCB Group) -2026 21 से 26 अप्रैल 2026 
    MAH- B.HMCT /BCA/BBA/BMS/BBM CET-2026 28 से 30 अप्रैल 2026 
    MH-DPN/PHN-CET 2026 5 मई 2026 
    MH Nursing CET 2026 6 से 7 मई 2026 
    MAH-LLB (5-Years) CET-2026 8 मई 2026

    MHT CET and MBA CET 2026 (2nd अटेम्प्ट)

    MAH- MBA/MMS-CET-2026 9 मई 2026 
    MAH- MHT CET (PCB Group) -2026 10 से 11 मई 2026 
    MAH- MHT CET (PCM Group) -2026 14 से 17 मई 2026

    PDF डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। 

    रजिस्ट्रेशन डेट्स जल्द होंगी घोषित

    स्टेट एंट्रेस सेल की ओर से महाराष्ट्र सीईटी एवं एमबीए सीईटी एग्जाम के लिए आवेदन तिथियों को जल्द ही घोषित किया जायेगा। आवेदन स्टार्ट होते ही छात्र तय तिथियों के अंदर आवेदन पत्र भरकर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

    यह भी पढ़ें- JEE Main 2026: एनटीए ने जेईई मेन फॉर्म में करेक्शन को लेकर जारी की नोटिफिकेशन, 27 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन का मौका 