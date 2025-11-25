MHT CET 2026: महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेस टेस्ट के लिए शेड्यूल घोषित, इन डेट्स में आयोजित होंगी परीक्षाएं

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टेट कॉमन एंट्रेस टेस्ट सेल महाराष्ट्र की ओर से महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेस टेस्ट और एमबीए कॉमन एंट्रेस टेस्ट (MHT CET and MBA CET 2026) के लिए संभावित शेड्यूल की घोषणा कर दी गई है। जो भी छात्र इन परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हैं वे परीक्षा तिथियों को ध्यान में रखकर एग्जाम की तैयारियों को तेज कर सकते हैं। आपको बता दें कि MAHACET के पहले अटेम्प्ट की परीक्षाएं 24 मार्च से 8 मई तक आयोजित होंगी वहीं दूसरे अटेम्प्ट में 9 मई से 17 मई तक परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा।