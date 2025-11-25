MHT CET 2026: महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेस टेस्ट के लिए शेड्यूल घोषित, इन डेट्स में आयोजित होंगी परीक्षाएं
स्टेट कॉमन एंट्रेस टेस्ट सेल महाराष्ट्र द्वारा MHT CET और MBA CET 2026 एग्जाम के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले अटेम्प्ट की परीक्षाएं 24 मार्च से 8 मई तक आयोजित होंगी वहीं दूसरे अटेम्प्ट में 9 मई से 17 मई तक संपन्न होंगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टेट कॉमन एंट्रेस टेस्ट सेल महाराष्ट्र की ओर से महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेस टेस्ट और एमबीए कॉमन एंट्रेस टेस्ट (MHT CET and MBA CET 2026) के लिए संभावित शेड्यूल की घोषणा कर दी गई है। जो भी छात्र इन परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हैं वे परीक्षा तिथियों को ध्यान में रखकर एग्जाम की तैयारियों को तेज कर सकते हैं। आपको बता दें कि MAHACET के पहले अटेम्प्ट की परीक्षाएं 24 मार्च से 8 मई तक आयोजित होंगी वहीं दूसरे अटेम्प्ट में 9 मई से 17 मई तक परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा।
एंट्रेस टेस्ट के अनुसार जानें कब होंगी परीक्षाएं
|CET Exam का नाम
|परीक्षा की तिथि
|MAH-M.P.Ed. CET-2026
|24 मार्च 2026
|MAH- M.P.Ed- Field Test (ऑफलाइन)
|25 मार्च 2026
|MAH-M.Ed CET-2026
|25 मार्च 2026
|MAH-M.HMCT CET-2026
|25 मार्च 2026
|MAH-B.Ed (जनरल एवं स्पेशल) और B.Ed ELCT-CET-2026
|27 से 29 मार्च 2026
|MAH-MCA CET-2026
|30 मार्च 2026
|MAH-L.L.B.3 Yrs. CET-2026
|1 से 2 अप्रैल 2026
|MAH-B.P.Ed.-CET-2026
|4 अप्रैल 2026
|MAH-B.P.Ed-Field Test (ऑफलाइन)
|5 से 7 अप्रैल 2026
|MAH-B.Design CET-2026
|5 अप्रैल 2026
|MAH- MBA/MMS-CET-2026
|6 से 8 अप्रैल 2026
|MAH-B.Ed.M.Ed.(तीन वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स)-CET)-2026
|9 अप्रैल 2026
|MAH-AAC CET -2026
|10 अप्रैल 2026
|MAH- MHT CET (PCM Group) -2026
|11 से 19 अप्रैल 2026
|MAH- MHT CET (PCB Group) -2026
|21 से 26 अप्रैल 2026
|MAH- B.HMCT /BCA/BBA/BMS/BBM CET-2026
|28 से 30 अप्रैल 2026
|MH-DPN/PHN-CET 2026
|5 मई 2026
|MH Nursing CET 2026
|6 से 7 मई 2026
|MAH-LLB (5-Years) CET-2026
|8 मई 2026
MHT CET and MBA CET 2026 (2nd अटेम्प्ट)
|MAH- MBA/MMS-CET-2026
|9 मई 2026
|MAH- MHT CET (PCB Group) -2026
|10 से 11 मई 2026
|MAH- MHT CET (PCM Group) -2026
|14 से 17 मई 2026
रजिस्ट्रेशन डेट्स जल्द होंगी घोषित
स्टेट एंट्रेस सेल की ओर से महाराष्ट्र सीईटी एवं एमबीए सीईटी एग्जाम के लिए आवेदन तिथियों को जल्द ही घोषित किया जायेगा। आवेदन स्टार्ट होते ही छात्र तय तिथियों के अंदर आवेदन पत्र भरकर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
